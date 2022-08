Philips OLED TV für PS5 mit Ambilight jetzt bei Otto zum Tiefstpreis im Angebot

Schnappt euch jetzt bei Otto einen richtig guten OLED TV von Philips mit Ambilight und allen Voraussetzungen für PS5 zum neuen Tiefstpreis.

Was ist besser als ein OLED TV? Ein OLED TV mit Ambilight natürlich! Hier befinden sich auf der Rückseite des Fernsehers LED-Lichter in allen vier Richtungen. Diese wechseln dynamisch die Farben und passen sich so an das Bild an. Der Effekt ist beeindruckend und wer das Feature einmal genossen hat, vermisst es bei jedem anderen TV-Gerät.

Philips OLED TV mit Ambilight – für PS5 geeignet

Der OLED TV hat eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und löst in 4K auf. Typisch für einen OLED TV ist natürlich die atemberaubende Bildqualität, vor allem in dunkleren Räumen. Bei direkter Sonneneinstrahlung sind andere Technologien besser geeignet. Mit Ambilight wird auch der Raum um den Fernseher herum genutzt, was der Immersion sehr zuträglich ist.

Bildschirmdiagonale 55″/​140cm Auflösung 3840×2160 Bildwiederholrate 120Hz HDR Dolby Vision, HDR10+ Adaptive Video-Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

Darüber hinaus könnt ihr es auch als Stimmungslicht nutzen, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist oder ihr Musik hört. Mit 120 Hz Bildwiederholrate und HDMI 2.1-Anschlüssen ist der TV von Philips außerdem perfekt für Next-Gen-Gaming mit PS5 oder Xbox Series X geeignet.

Neuer Tiefstpreis bei Otto

Bei Otto wird der Fernseher aktuell für günstige 1899€ angeboten. Für den Versand kommen nochmal 2,95€ obendrauf. Die UVP des Fernsehers beträgt 1999 Euro.

Das ist nur wenige Wochen nach dem Marktstart schon ein Nachlass von ganzen 100 Euro im Vergleich zur UVP. Damit stellt Otto aktuell den neuen Tiefstpreis für dieses noch recht neue Modell. (Quelle: geizhals.de)

