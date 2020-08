So günstig wie im eBay-Shop von MediaMarkt gab es den Philips 55OLED754 bisher nicht. Mit Rabattgutschein werden nur 894,57 Euro fällig.

Besonders Farb- und Kontraststark: Für die beste Bildqualität bei Fernsehern geht derzeit nichts über die OLED-Technik, die allerdings normalerweise auch einen entsprechend hohen Preis hat.

Doch den gut bewerteten Philips 55OLED754 mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale und UHD-Auflösung nebst atmosphärischer Ambilight-Beleuchtung gibt es derzeit laut Preisvergleich bei Geizhals.de so günstig wie noch nie und gegenwärtig auch sonst kein Modell am Markt.

Dabei unterstützt der im vergangenenen Sommer erschienene Fernseher auch die wichtigsten HDR-Standards und muss sich auch bei der übrigen Ausstattung angesichts des vergleichsweise günstigen Preises nicht verstecken.

Philips 55OLED754 UHD-TV

Technische Eckdaten:

Diagonale 55″ / ​140 cm Auflösung 3.840 x 2.160 Panel OLED HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Bildwiederholfrequenz 4.500 Hz interpoliert Tuner 1x DVB-C/​-T/​-T2/​-S/​-S2 HEVC (H.265) Video-Anschlüsse 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Komponenten (YPbPr) Audio-Anschlüsse Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer Weitere Anschlüsse 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 Wireless WLAN 802.11n Dualband Prozessor Quad-Core Betriebssystem Saphi Sprachassistenten Amazon Alexa Wiedergabe HEVC, MKV, AVI Audio-Decoder Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Audio-Gesamtleistung 40W (2x 8W, 1x 24W) Energieeffizienzklasse B Leistungsaufnahme 140 W typisch, 0,3 W Standby Farbe schwarz VESA 300×300 Standfuß seitlich Besonderheiten HbbTV, USB-Recorder, Ambilight, Sprachsteuerung, Ultra HD Premium Abmessungen mit Standfuß 122,8 x 71,7 x 23 cm Abmessungen ohne Standfuß 122,8 x 70,6 x 4,9 cm Gewicht mit Standfuß 21,50 kg Gewicht ohne Standfuß 21,20 kg

Rezensionen, Test und Ersparnis

4 von 5 Sternen zählt das Modell bei den über 130 Rezensionen auf Amazon.de, wobei vor allem die gute Bildqualität, Ambilight und das Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt werden.

Ab und an werden werden von vereinzelten Nutzern Performance-Probleme bei der Menüsteuerung als Makel heraussgestellt.

4,5 von 5 Sternen gibt es derweil im Test bei Techradar.com, wobei angesichts des Preises eine deutliche Kaufempfehlung ausgesprochen wurde:

Der Philips 55OLED754 bietet eine ausdrucksstarke Optik und eine große Auswahl an intelligenten Optionen zu einem Preis, der die Vorteile eines OLED-Fernsehers für viele Menschen erreichbar macht. Das Saphi-Interface muss allerdings noch verfeinert werden.

Pro großartige Bildqualität

cooles Ambilight

weitreichende HDR-Kompatibilität Contra Saphi-Interface kann lästig sein

Bewegungseinstellungen erfordern Feinabstimmung

Besonders günstig mit Rabattcode: In seinem eigenen Shop bietet Mediamarkt.de den Fernseher für derzeit 944,57 Euro an, was an sich schon der bisherige Bestpreis ist. Diesen bieten aktuell auch Saturn.de und Amazon.de.

Im eBay-Shop von MediaMarkt gibt es den Fernseher regulär als Neuware mithilfe des beim Bestellvorgang einzugebenden Rabattcodes POWEREBAY6 aber nochmal um 50 Euro reduziert und damit versandkostenfrei für nur 894,57 Euro.

So günstig gibt es derzeit keinen OLED-Fernseher im Preisvergleich, die ansonsten gegenwärtig ab rund 960 Euro im technisch teils durchwachsenen Einstiegssegment starten.

Hier geht’s zum Angebot:

Nur noch heute: Filme für 97 Cent leihen bei Amazon Prime Video

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.