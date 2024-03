Pedro Pascal: Star aus Last of US verdankt seine Karriere einer Teenie-Vampir-Serie

Pedro Pascal ist aktuell einer der bekanntesten Schauspieler. Doch auch er hat mal klein angefangen und seine Schauspielkarriere startete nicht direkt mit großen Hits. Eine Teenie-Serie über Vampire war für ihn ein wichtiger Start in die Film- und Serienwelt.

Pedro Pascal ist die letzten Jahre ständig in aller Munde. Als Hauptdarsteller in The Mandalorian und in The Last of Us war er in den größten Serien der letzten Jahre vertreten und ist auch in der Filmwelt unterwegs.

Zuletzt wurde er als Reed Richards für den kommenden Fantastic-Four-Film gecastet und auch The Mandalorian bekommt endlich einen Kinofilm. Doch auch er fing nicht als großer Star an, sondern hatte Probleme mit Jobs und der Karriere. Der richtige Kickstart für ihn war eine Teenie-Vampir-Serie Ende der 90er.

Ich hatte weniger als 7 Dollar

In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach der Schauspieler über seine Anfänge. Seine Startphase ging 15 Jahre lang und durch das wenige Geld hatte er Probleme mit Arztbesuchen und eben seine Miete zu bezahlen. Das ist alles schwer, wenn man weniger als 7 Dollar [hat] .

Doch 1999 rum hatte er eine Rolle in Buffy – Im Bann der Dämonen, die ihm noch ein wenig Geld brachte. In dem Interview sagt er dazu sogar:

Das Geld von Buffy – Im Bann der Dämonen ist aufgetaucht und rettete meinen Tag und ist buchstäblich der Grund, warum ich in der Lage war, darin zu bleiben und nicht aufzugeben. Pedro Pascal im Interview mit Entertainment Tonight

Nach Buffy spielte er in kleineren Rollen in Serien wie Law and Order oder CSI: Vegas mit. 2014 spielte er aber in der Serie Game of Thrones für 7 Folgen mit. In einem anderen Interview mit Vanity Fair sprach Pedro Pascal darüber, dass Game of Thrones sein Leben verändert hätte und er ohne die Serie kein Narcos, The Mandalorian oder The Last of Us gehabt hätte.

Game of Thrones half vielen Schauspielern zum großen Durchbruch. Auch Jason Momoa war vor Game of Thrones ein eher unbekannter Schauspieler, der nach der Serie als Aquaman bekannt geworden ist. Mittlerweile spielte er auch in Dune und Fast and Furious mit. Momoa hätte man fast als einen Marvel-Helden gesehen, doch er lehnte ab: Aquaman lehnte coole Rolle in einer der besten Marvel-Filmreihen ab, weil er nicht wieder der „Typ ohne Shirt“ sein wollte