Halo, Top Gun, Sonic: Holt euch jetzt das Paramount+ Jahresabo

Erlebt spannende Serien und Filme bei Paramount+ wie Top Gun, HALO oder Sonic! Holt euch jetzt den neuen Streamingdienst zum Spitzen-Preis.

Mit Paramount+ ging vor kurzem ein vielversprechender neuer Streamingdienst ins Rennen und hat ein richtig gutes Aufgebot an Filmen und Serien mitgebracht. Von der HALO-Serie, über Top Gun Maverick, bis hin zum überraschend guten Sonic 2 Film ist so einiges an lohnenswertem Entertainment geboten.

Die besten Serien bei Paramount+

HALO: Die legendäre Videospielreihe hat eine Serien-Umsetzung bekommen und bietet ein galaktisch brachiales Action-Spektakel. Erlebt die Geschichte dieser Version des Master Chiefs und seinen Kampf gegen die Außerirdischen des erbarmungslosen Covenants.

Star Trek Strange New Worlds: Die Kultserie geht mit diesem Ableger zurück in eine Zeit, in der das wohl berühmteste Raumschiff aller Zeiten unter dem Kommando von Christopher Pike steht. Trekkies freuen sich zudem über die Star-bespickte Besetzung: Anson Mount als Pike, Rebecca Romijn als Nummer Eins und Ethan Peck als Wissenschaftsoffizier Spock.

Die besten Filme die ihr jetzt streamen könnt

Tom Cruises Rückkehr als Maverick gehörte zu den Film-Highlights des Jahres.

Top Gun Maverick: In diesem Action-Spektakel kehrt Tom Cruise als der namensgebende Ausnahme-Pilot Maverick zurück. Ganze 26 Jahre hat es gedauert, bis der Kult-Vorgänger eine Fortsetzung bekommen hat, Corona bedingte Verschiebungen miteingerechnet. Aber das Warten hat sich gelohnt, wer auf packende Kampfjet-Action steht, darf diesen Film nicht verpassen.

Sonic 2: Arcane, Detektiv Pikachu und Sonic – strahlende Beweise, dass Videospieladaptionen richtig gut sein können! Im zweiten Teil bekommt es der blaue Igel erneut mit dem von Jim Carrey verkörperten Dr. Robotnik zu tun. Dieses mal ist er aber nicht alleine, auch Tails und Fan-Liebling Knuckles sind mit von der Partie.

Scream 5: Die kultige Horror-Reihe geht in die nächste Runde und bietet wieder Slasher-Kost vom feinsten. Im neuesten Ableger bekommen es unter anderem Courtney Cox, Neve Campbell und David Arquette mit dem Ghostface-Killer zu tun.

Wollt ihr die besten Tech- und Gaming-Deals künftig nicht mehr verpassen? Dann empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, durch den ihr stets zeitnah über die spannendsten Deals informiert werdet!