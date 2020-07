Wer den neuen Rollenspiel-Hit „Paper Mario: The Origami King“ für die Nintendo Switch anschaffen will, kann aktuell im Bundle mit dem Pro-Controller sparen.

Das bietet das Spiel: Paper Mario: The Origami King ist gerade erst am 17. Juli für die Nintendo Switch erschienen und führt den berühmtesten Klempner der Videospielgeschichte in sein nächstes Abenteuer.

Mario und seine neue Gefährtin müssen sich dem Origami-König und seiner Armee von Faltschergen stellen, der Prinzessin Peach und ihr Schloss in Papierfaltkunst verwandelt und mit magischen Luftschlangen gefesselt hat.

Release-Trailer zu Paper Mario: The Origami King

Auf Metacritic.com konnte das Spiel in ersten Tests bisher eine durchschnittliche Wertung von 81 Punkten bei der Fachpresse erzielen.

Das bietet der Controller: Ein Muss für jeden ernsthaften Zocker auf der Switch. Gegenüber den mitgelieferten Joycons bietet der originale Pro-Controller von Nintendo für den TV-Betrieb mehr Ergonomie und ein deutlich besseres Spielerlebnis.

Nintendo Switch Pro Controller

Ersparnis: Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn gibt es bis zum 20. Juli um 9 Uhr das Spiel und den Controller für zusammen 97,47 Euro (versandkostenfrei).

Das Spiel kostet sonst einzeln 56,25 Euro, während der Controller mit 59,71 Euro zu Buche schlägt. Im Bundle spart man also 18,49 Euro.

So gelangt man zum Angebot: Auf der Produktseite des Controllers muss dafür etwas heruntergescrollt werden, wo das Set dann über den entsprechenden Button zusammen in den Warenkorb gelegt werden kann. Der Rabatt wird dann automatisch im Warenkorb berechnet.

Hier geht’s zum Angebot:

