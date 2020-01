Die Angebote der Woche bei OTTO bieten euch dieses Mal ein gutes Gaming-Notebook von MSI, einen Philips OLED TV und einen 75 Zoll 4K TV günstiger an.

Bis zum 4. Februar könnt ihr euch die Angebote der Woche von OTTO sichern. Darunter finden sich einige Technik-Schnäppchen. Neben einer Auswahl an 4K-Fernsehern könnt ihr euch zudem ein Gaming-Notebook von MSI zum aktuellen Bestpreis kaufen.

0%-Finanzierung nutzen: OTTO bietet zudem aktuell eine Finanzierung mit 0% Zinsen an. Dieses Angebot gilt noch bis zum 3. Februar. Wer möchte, kann seinen neuen Fernseher oder sein Notebook also auch in 12 bequemen Raten zahlen und zahlt dabei keinen Aufpreis.

MSI GF75 9SD-016 Thin Gaming-Notebook im Angebot

Das kostet der Laptop: Für das MSI Gaming-Notebook müsst ihr im Angebot 1.199 Euro zahlen. Das ist gleichzeitig der aktuell beste Preis für dieses Modell von MSI.

Begeisterte Käufer: Die Kundenbewertungen für das MSI GF75 9SD-016 Thin Notebook sind absolut herausragend. Bei OTTO würden 99% aller Bewerter den Artikel weiterempfehlen. Insgesamt bekommt es bei 75 Bewertungen satte 66 Mal 5 von 5 Sterne. Dazu noch sieben Wertungen mit 4 Sterne.

Pro 120 Hz Display

Intel-Prozessor der 9. Generation

Starke GTX-Grafikkarte

Schlankes und hübsches Design

Insgesamt wird die starke Leistung hervorgehoben. Spielt problemlos Anno 1800, WoW und Overwatch ab Contra Lüfter drehen unter hoher Last hörbar auf

Technische Eigenschaften des MSI Notebooks: Der Grund warum sich so viele Käufer begeistert zeigen, liegt in der Ausstattung des MSI GF75 Thin Gaming-Notebook. Das 17 Zoll Full HD-Display bietet satte 120 Hz und ist damit auch für sehr schnelle Spiele wie Shooter und MOBAs bestens geeignet. Die Leistung dafür bringt diese Hardware.

CPU: Intel Core i7-9750H

Grafikkarte: GeForce GTX 1660 Ti 6 GB

RAM: 8 GB DDR4 (kann erweitert werden)

Festplatte: 512 GB SSD

Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert. Die Höhe des Notebooks liegt bei nur 2,31 cm.

Philips OLED und riesiger LG 4K TV zum Bestpreis

Das besondere Fernsehererlebnis: Mit dem Philips 55OLED754/12 erhaltet ihr einen 4K TV, der auf die OLED-Technologie setzt. Der 55 Zoll Fernseher bietet damit ein sehr gutes Bild, vor allem in Bezug auf die Farb- und Schwarzwerte.

Des Weiteren verfügt er natürlich über ein dreiseitiges Ambilight, welches zusammen mit dem sehr guten Bild für eine besondere Atmosphäre sorgt. Technisch bringt Philips mit HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision alle wichtigen Eigenschaften zum Einsatz.

Im OTTO Angebot gibt es den Philips zum aktuellen Bestpreis von 1.269 Euro.

Der riesige LG 75UM7000PLA 4K TV überzeugt vor allem mit seiner 75 Zoll Bildschirmdiagonalen. Des Weiteren hat er einen erstaunlich günstigen Preis und kostet nur 899,99 Euro. Dies ist ebenfalls der aktuelle Bestpreis und gleichzeitig für die Größe sehr günstig.

Technisch erwartet euch ein gutes Bild, das über HDR10 Pro gestützt wird und die Berechnung durch einen 4-Kern-Prozessor erfolgt. Die Käufer sind mit dem riesigen TV sehr zufrieden und geben 41 mal 5 von 5 Sterne. Bei 48 Bewertungen ist dies ein sehr gutes Ergebnis.

Weitere Angebote der Woche bei OTTO

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.