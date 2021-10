Bei OTTO könnt ihr im Angebot den MSI Optix MAG301RFDE Gaming-Monitor mit 200 Hz zum aktuellen Bestpreis kaufen.

Auf der Suche nach dem passenden Monitor könnte OTTO jetzt die richtige Anlaufstelle sein. Der Online-Händler hat die neuen Angebote der Woche gestartet und darunter findet sich ein sehr interessanter Gaming-Monitor von MSI. Darüber hinaus erwarten euch ein paar 4K-Fernseher im Angebot und das Hori Split Pad Pro für die Nintendo Switch.

Alle Angebote gelten bis Dienstag, den 26. Oktober 2021 oder solange der Vorrat reicht.

MSI Optix MAG301RFDE Gaming-Monitor für 359 Euro

Top-Angebot: OTTO bietet den MSI Optix mit 200 Hz für nur 359 Euro an. Das Angebot stellt den aktuellen Bestpreis dar und zudem spart ihr 30 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.

Das erwartet euch:

Display: 29,5 Zoll VA-Panel

Auflösung: 2560 x 1080 Pixel (WFHD)

Reaktionszeit: 1 ms

Bildwiederholfrequenz: 200 Hz (kann bis zu 200 FPS darstellen)

NVIDIA G-Sync kompatibel, HDR Ready, Verstellbarer Standfuß

Anschlüsse: USB Typ-C, 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort, 1x 3,5 mm Klinke

Weitere Features: RGB-Beleuchtung, Anti-Flicker, Less-Blue-Light-Technik, rahmenloses Design

Für wen ist der Monitor geeignet? Der MSI Optix MAG301RFDE richtet sich allen voran an alle, denen die Auflösung nicht so wichtig ist. Es ist kein 2K oder 4K-Monitor und entsprechend liegt der Fokus auf anderen Eigenschaften. Dank der hohen Bildwiederholfrequenz von 200 Hz ist der Monitor vor allem für Shooter- und MOBA-Spieler geeignet. Es geht also allen voran um die beste Darstellung von schnellen Spielen, bei denen Grafik und Auflösung nicht am wichtigsten sind. Der MSI Gaming-Monitor überzeugt also mit seiner Geschwindigkeit.

Weitere OTTO Angebote der Woche

Bei OTTO gibt es aktuell unter anderem das Hori Split Pad Pro im Monster Hunter Rise Design für die Nintendo Switch zum derzeitigen Bestpreis zu kaufen.

