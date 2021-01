Bis Dienstag könnt ihr bei Otto beim Kauf von Samsung-Geräten sparen

Das sagen die Tester: ComputerBild schreibt in seinem Test: „Ob typische TikTok-Nutzer so viel Geld für einen 43-Zoll-Fernseher ausgeben? Klar, die Bildqualität kann sich sehen lassen, die Drehmechanik ist ihr eigenes TikTok-Video wert. Und mit seiner Tonqualität kann der Samsung auch Menschen jenseits der 25 begeistern. Das beschert ihm die Testnote 1,9.“

Damit ist neben diversen Smart-TV-Funktionen der für die neuen Konsolen wichtige HDMI 2.1-Standard mit an Bord, der bis zu 120 Hertz in UHD/4K unterstützt.

