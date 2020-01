OTTO hat neue Angebote der Woche und ihr bekommt hierbei einen starken Gaming-PC deutlich günstiger. Außerdem ist eine Samsung SSD reduziert.

Jede Woche am Mittwoch bietet OTTO neue Angebote aus verschiedenen Bereichen an. Darunter auch jeweils einige interessante Deals im Technikbereich. Dieses Mal könnt ihr euch dabei einen Gaming-PC günstiger kaufen.

Bei OTTO gibt es derzeit zudem die Möglichkeit mit 0% zu finanzieren und so euren Kauf in bequemen Raten zu bezahlen.

Alle Angebote gelten bis zum nächsten Dienstag, den 14. Januar 2020.

CSL T9005 Gaming-PC für nur 1.599 Euro

Diese Hardware steckt im Gaming-PC: Der CSL T9005 ist ein Komplett-PC und setzt allen voran auf den Intel Core i7-9700K mit 3,6 GHz pro Kern. Für die Kühlung sorgt eine Wasserkühlung. Der starke Prozessor ist bestens für jedes Spiel gewappnet und bietet daher auch in Zukunft genug Leistung für Spiele wie Cyberpunk 2077.

Immer wichtiger ist es heutzutage außerdem, dass genügend Arbeitsspeicher verbaut ist. Hier kommen beim CSL T9005 16 GB DDR4 zum Einsatz. Für die entsprechende Grafikleistung sorgt die Nvidia GeForce RTX 2070 mit 8 GB GDDR6. Hinzu kommt eine 512 GB SSD und eine 1 TB HDD. Damit bietet der CSL T9005 Gaming-PC insgesamt eine gute Leistung und ermöglicht das Spielen kommender Top-Spiele.

Das kostet der Gaming-PC: Für den CSL T9005 müsst ihr im Angebot 1.599 Euro bezahlen.

Das steckt im CSL T9005 Gaming-PC:

CPU: Intel Core i7-9700K

Mainboard: ASUS Z390

RAM: 16 GB DDR4

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB

SSD: 512 GB

Festplatte: 1 TB

Kühlung: Wasserkühlung

Betriebssystem: Windows 10 Home

Software: BullGuard Internet Security

Zubehör: Tastatur und Maus

Zum Lieferumfang gehören wohl auch Need for Speed Heat und Total War Three Kingdoms.

Weitere OTTO Angebote der Woche

Neben dem Gaming-PC gibt es auch noch das Samsung Galaxy Tab S6 zum aktuell günstigsten Preis. Des Weiteren ist ein Notebook von Acer reduziert und die Apple AirPods 2019 gibt es auch etwas günstiger.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.