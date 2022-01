Im Angebot bei OTTO könnt ihr den Sony XR-75X90J 4K-Fernseher für PS5 und Xbox Series X zum aktuellen Bestpreis kaufen.

OTTO bietet mit dem Sony 4K TV ein Modell aus dem Jahr 2021, das laut Sony “Perfekt für PlayStation 5” ist. Es erfüllt also die Kriterien des Herstellers der PS5, um bestens mit der Konsole zu funktionieren. Natürlich ist der Sony 4K-Fernseher ebenso gut geeignet, um ihn mit der Xbox Series X zu nutzen.

Wie lange gilt der Deal? Das Angebot gilt bei OTTO nur noch bis einschließlich Dienstag, den 1. Februar 2022. Wer möchte, kann noch bis Montag, den 31. Januar 2022 die Option “100 Tage Zahlpause” nutzen und muss keinen Aufpreis dafür zahlen.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet den Sony XR-75X90J 4K TV mit einer 75 Zoll Bildschirmdiagonalen für nur 1.699 Euro. Das ist aktuell der beste Preis für den Fernseher.

Das hat der Sony XR-75X90J 4K TV zu bieten

Bereit für 4K-Gaming: Allen voran verfügt der Sony X90J über HDMI 2.1. Dadurch könnt ihr Spiele in nativem 4K mit bis zu 120 FPS spielen. ALLM ist nach einem Update vom November 2021 ebenfalls vorhanden, während ihr auf VRR noch etwas warten müsst. Letzteres soll aber ebenfalls noch nachgereicht werden. Insgesamt bietet der Sony X90J damit einen niedrigen Input-Lag, hohe mögliche FPS und eine 4K-Auflösung.

Des Weiteren erwartet euch eine gute Spitzenhelligkeit von ca. 780 cd/m2. Darüber hinaus verfügt der Sony Bravia TV über HDR10, HLG, Dolby Vision und setzt auf ein Full Array LED.

So schneidet er im Test ab: Mehr über die Qualitäten des 4K-Fernseher erfahrt ihr im Review-Video von HIFIDE. In ihrem Testartikel (via hifi.de) bekommt er die Note Sehr Gut und erhält 8.8 von 10 Punkte. Dabei loben sie das detailreiche und lebendige Bild, sowie den guten Klang.

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?

