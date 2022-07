Nur noch heute: Top-SSD für PS5 und PC reduziert im Saturn-Angebot

Nur noch am Sonntag, den 31. Juli, gibt es Western Digitals WD_BLACK SN850 mit Saturn Card über 40 Euro günstiger.

So gut ist das Angebot: Die für PS5 und PC gleichermaßen beliebte SSD gibt es für Saturn-Card-Kunden für versandkostenfreie 204,76 Euro statt 240,90 Euro.

Das ist laut Preisvergleich der derzeit günstigste Preis für die WD_BLACK SN850 mit vorinstalliertem Kühlkörper, während andere Händler erst ab 249,90 Euro mit Versand starten.

Wer die digitale Kundenkarte von Saturn noch nicht sein Eigen nennt, kann sich für den Rabatt einfach schnell auf der entsprechenden Shop-Seite registrieren.

Das bietet die SSD

Mit bis zu 7.000 MB/​s lesend und 5.300 MB/​s schreibend gehört die WD Black SN850 von Western Digital im M.2-Format via PCIe 4.0 zu den schnellsten SSDs am Markt und richtet sich im PC-Bereich vor allem an Enthusiasten.

Dank 2 TB Speicherplatz bietet sie genug Speicherplatz für ein paar Spiele und andere Programme neben dem Betriebssystem und verfügt zudem über fünf Jahre Herstellergarantie.

Dabei gilt sie als Speichererweiterung für die PlayStation 5 auch als die Empfehlung schlechthin:

Chef-Architekt der PS5 verrät, welche SSD er am besten findet

Speicherkapazität 2 TB Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 7.000 MB/​s Schreiben 5.300 MB/s SLC-Cached Speichermodule 3D-NAND TLC, Toshiba/​WD, 96 Layer (BiCS4) TBW 1,2 PB Controller WD Black G2, 8 Kanäle Cache 2 GB (DDR4-2666), SLC-Cache Protokoll NVMe 1.4 Abmessungen 80 x 23,4 x 8,8 mm Besonderheiten M.2-Kühlkörper Herstellergarantie fünf Jahre

WD_BLACK SN850 bei Saturn.de

Rezensionen und Test

Top-Bewertungen: Auf Saturn.de gibt es in neun Rezensionen durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen.

Dabei wird sie hinsichtlich Performance und Co. durchweg gelobt, während lediglich der hohe Preis vereinzelt moniert wird.

Im Test: Die Webseite Hardwareluxx.de hat bereits für das Modell ohne Kühlkörper eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen und die folgenden Punkte herausgestellt:

[…] alles in allem ist die WD_Black SN850 die schnellste TLC-SSD, die wir je getestet haben. Folgerichtig zücken wir auch unseren Excellent Hardware Award. Hardwareluxx.de

Pro Extrem hohe sequenzielle Transferraten

Sehr hohe Anwendungsleistung

Geringe Latenzen

Fünf Jahre Garantie

Hohe Schreibgeschwindigkeit auch ohne SLC-Cache Contra (leichte) temperaturbedingte Drosselung (ohne Kühlkörper)

Kopiergeschwindigkeit könnte höher sein

