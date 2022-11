7 Spiele aus dem aktuellen Sale im PS Store für PS4 und PS5, die ihr nicht verpassen solltet

Die Angebote im PS Store erschlagen euch? Hier findet ihr sieben der besten Spiele, die ihr aktuell günstig bekommt!

Sales im Playstation Store sind immer gewaltig. Damit ihr bei so vielen gesenkten Spielen die besten findet, hilft ein Blick in diese Vorstellung von Spielen mit einer Reihe von Titeln, die sich derzeit besonders lohnen!

Lohnenswerte Spiele im PS Store

Was ihr zu den November-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 19. November, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: Toys for Bob | Release-Datum: 12. März 2021 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Crash Bandicoot 4 müsst ihr die Pläne von Neu Cortex und N. Tropy vereiteln, deren Machenschaften das gesamte Multiversum bedrohen. Dafür begebt ihr euch mit Crash und Coco auf die Suche nach den vier Quantum-Masken, die die Regeln der Realität verändern können.

Für wen lohnt sich das Spiel? Crash Bandicoot 4 ist der ideale Zeitvertreib für alle Fans von Jump-and-Run-Spielen. Hier wird nicht nur das klassische Gameplay beibehalten, sondern auch mit neuen Fertigkeiten sinnvoll erweitert, die es anspruchsvoller und spaßiger gestalten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell zahlt ihr für Crash Bandicoot 4: It’s ABout TIme nur noch 31,49€ und damit 55 Prozent weniger als die UVP von 69,99 Euro.

Slime Rancher

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Monomi Park | Release-Datum: 21. August 2018 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Slime Rancher ist eine etwas andere Art von Pokémon. Hier begebt ihr euch auf einen fremden Planeten, wo ihr die verschiedensten Schleimarten fangt, euch auf eurer Farm um sie kümmert und zudem züchtet, um neue Hybrid-Arten zu erschaffen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit richtet es sich klar an Fans von Aufbauspielen, die gerne eine imposante Farm erschaffen wollen. Durch die Schleimsuche kommt aber auch der Erkundungsaspekt nicht zu kurz und das Entdecken einer neuen Art bleibt immer spannend!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Slime Rancher bekommt ihr derzeit mit einem Rabatt von 65 Prozent im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro. Der Preis reduziert sich hier auf 6,99€.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 11. Juni 2021 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Star Wars Jedi: Fallen Order erlebt ihr die Geschichte von Cal Kestis, der nach Order 66 untertaucht und versucht, seine Jedi-Fähigkeiten geheim zu halten. Allerdings holt ihn das Imperium ein und er muss sich erneut mit der Macht und seinem Laserschwert vertraut machen, um den Kampf gegen das Regime aufzunehmen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr filmreife Lichtschwertkämpfe sucht und gerne Sturmtruppen mithilfe der Macht durch die Gegend werft, bekommt ihr hier das ideale Star-Wars-Spiel. Und selbst wer mit der Marke nichts anfangen kann, bekommt ein sehr gutes Action-Adventure.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet die Star Wars Jedi: Fallen Order 49,99 Euro mit der UVP. Auf die spart ihr derzeit jedoch gleich 80 Prozent und müsst nur noch 9,99€ hinlegen.

Subnautica: Below Zero

Genre: Survival | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Release-Datum: 15. Mai 2021 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Subnautica: Below Zero macht ihr euch auf die Suche nach dem Verbleib eurer verschollenen Schwester und reist dafür auf einen eisigen Planeten. Hier erkundet ihr mit eurem selbst gebauten U-Boot vor allem die Unterwasserwelt, die aus sehr abwechslungsreichen Biomen besteht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel richtet sich klar an Survivalfans. Gleichzeitig spricht es euren Entdeckersinn an. Denn es zieht einen großen Teil seines Spielspaßes daraus, immer neue Gebiete zu entdecken und zu erkunden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Subnautica: Below Zero ist gleich um 50 Prozent auf 14,99€ reduziert. Die UVP beträgt hingegen 29,99 Euro.

Crusader Kings 3

Genre: Strategie | Entwickler: Paradox Interactive | Release-Datum: 30. März 2022 | Spielzeit: 72 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Crusader Kings 3 ist ein Politiksimulator im Mittelalter. Hier verwaltet ihr eine ganze Adelsfamilie und versucht, euren Platz in der hart umkämpften Welt zu finden. Ein Spielziel gibt es nicht. Es dreht sich einfach nur um die Geschichte, die ihr in eurem Durchlauf selbst schreibt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mittelalterfans und Freunde von Hardcore-Strategie sind hier an der richtigen Adresse. Zudem wird es all jenen gefallen, denen die meisten Spielgeschichten zu statisch sind und die die Besonderheiten der Erzählung bei Videospielen wertschätzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Crusader Kings 3 kostet euch derzeit keine 49,99 Euro mehr wie mit der UVP, sondern ist 25 Prozent günstiger. Hier zahlt ihr nur noch 37,49€.

Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers

Genre: Horror | Entwickler: Koei Tecmo | Release-Datum: 28. Oktober 2021 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers begebt ihr euch auf den mysteriösen Hikami-Berg, auf dem eine einzigartige Religion entstanden ist und im Namen dieser viele Gräueltaten verrichtet wurden. Hier wollt ihr herausfinden, welche Geheimnisse genau sich an diesem unheilvollen Ort verbergen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für dieses Spiel müsst ihr klar Fan von Horror sein. Denn es setzt auf eine beklemmende Atmosphäre und viel Grusel, der manch einem einfach zu viel sein könnte. Doch auch wer etwas zimperlicher ist, für den lohnt es sich, für die spannende Geschichte reinzuschauen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers ist gerade 25 Prozent günstiger, womit sich der Preis von der UVP von 39,99 Euro auf 29,99€ reduziert.

Bloodstained: Ritual of the Night

Genre: Metroidvania | Entwickler: ArtPlay | Release-Datum: 18. Juni 2019 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Auf der Suche nach einem Heilmittel für eine mysteriöse Krankheit, die euren Körper nach und nach kristallisiert, begebt ihr euch in Bloodstained: Ritual of the Night in ein altes Schloss, das genauso gut Dracula persönlich gehören könnte.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr schon Castlevania gemocht habt, dann ist Bloodstained ein Pflichtkauf. Immerhin stammt es vom Lead Producer des Klassikers. Aber auch, wenn ihr an sich gerne erkundet und Geheimnisse ausfindig macht, ist das Spiel Pflicht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bloodstained: Ritual of the Night ist derzeit um 60 Prozent im Vergleich zur UVP von 39,99 Euro reduziert. Ihr zahlt dadurch nur noch 15,99€.

Mehr spannende Angebote aus dem Sale

Wenn hier nichts für euch dabei gewesen ist, dann werft am besten einen Blick in eine weitere Vorstellung von sieben richtigen Top-Hits, die beim aktuell Deal richtig günstig sind und deswegen gerade aktuell einen genaueren Blick wert sind!