NordVPN ist ideal für Gamer – Darum solltet ihr es euch jetzt holen

Der Virtual Private Network Anbieter NordVPN ist auch für Gamer äußerst nützlich. Erfahrt hier, was es euch für Vorteile bringt.

Was ist NordVPN? NordVPN bietet ein sogenanntes Virtual Private Network (VPN) an. VPNs verschlüsseln euren Internetverkehr und verbergen so eure Online-Identität. Unter anderem wird so böswilligen Dritten erschwert, eure Spuren im Internet zu verfolgen und eure Daten zu stehlen.

Der Nutzen ist primär also Datensicherheit und Privatsphäre. Ihr wollt nicht, dass jemand erfährt, wo ihr euch im Netz herumtreibt? Mit einem VPN passiert das nicht. Ihr wollt Serien oder Games hierzulande konsumieren, die sonst nur in anderen Ländern verfügbar sind? Auch hier könnt ihr mit einem VPN virtuell euren Standort wechseln und so auf das Angebot der jeweiligen Region zugreifen.

Der Betrieb von NordVPN erfolgt auf mehr als 5.300 Servern weltweit. Mittels des NordLynx-Protokolls könnt ihr den Service bequem nutzen, ohne langsamer zu werden.

Das sind die Vorteile für Gamer

Hier erfahrt ihr gleich, warum gerade Gamer NordVPN nutzen sollten. Am Ende des Artikels bekommt ihr dann ein besonderes Angebot.

Ihr seid vor Hacker-Angriffen sicher: NordVPN setzt hochwertige Verschlüsselungstechnologien, um eure Datenströme zu sichern. Das bedeutet, dass es Hacker kaum schaffen sollten, eure Daten zu klauen oder eure Konten zu übernehmen. Dank der Double-VPN-Funktion kann man seine Daten sogar zweifach verschlüsseln lassen und ein Kill-Switch bricht sofort die Verbindung ab, wenn das VPN dennoch ausfallen sollte.

Dieser Schutz gilt auch für die gefürchteten DDoS-Angriffe, bei denen Online-Angreifern Server mit unzähligen Anfragen in die Knie zwingen. Wenn ihr also sicher und ungestört zocken wollt, dann holt euch NordVPN und genießt sorglos eure Zocker-Zeit online.

Ihr bekommt eine schnellere Verbindung: Das größte Hindernis, das einen gemütlichen Zocker-Abend bedroht, sind Lags. Doch gerade da kann NordVPN helfen. Mit über 5.300 Servern in 59 Ländern bietet VPN eine hervorragende Netzabdeckung. Nicht zu Unrecht ging NordVPN aus allen bisherigen Tests als klarer Sieger in puncto Geschwindigkeit hervor.

Ihr könnt also via NordVPN sofort eine optimale Verbindung erstellen und so von der großen Abdeckung profitieren. Lags und Datenabbrüche sollten also kein Problem mehr darstellen, selbst wenn euer Internet-Anbieter lästige Bandbreitendrosselungen oder ähnliche Ärgernisse vorhat.

Zockt, wo ihr wollt: Manche Online-Games trennen ihren Spielerpool strikt nach Region und lassen diese nicht frei wählen. Wenn ihr in Europa zockt, aber einen guten Freund in Korea habt, dann ist es unter Umständen nicht möglich, auf demselben Server zu zocken.

Mit NordVPN hingegen könnt ihr euch einloggen, wo immer ihr wollt. Damit ist es auch kein Problem, als Europäer mit Freunden in Asien oder Amerika barrierefrei Spaß zu haben.

Ihr könnt “virtuelle LAN-Partys” veranstalten: NordVPN nutzt die Technologie NordLynx, die auf WireGuard basiert. Dadurch könnt ihr euch via Meshnet auf sichere und schnelle Art mit Freunden auf der ganzen Welt verbinden. Ihr schafft also euer eigenes, “virtuelles LAN”.

Was geht noch mit NordVPN? Zusätzlich zu diesen speziellen Vorteilen für Gamer gibt’s noch weitere Features von NordVPN

Virtueller Standortwechsel: Wie schon eingangs erwähnt, könnt ihr eure Region frei wählen und so Inhalte nutzen, die es hierzulande (noch) nicht gibt oder lukrative, regionale Rabatte abgreifen.

Wie schon eingangs erwähnt, könnt ihr eure Region frei wählen und so Inhalte nutzen, die es hierzulande (noch) nicht gibt oder lukrative, regionale Rabatte abgreifen. Schutz vor Datendiebstahl: Dank erstklassiger Verschlüsselung könnt ihr bis zu 6 Geräte vor Hacker-Angriffen und Datenklau schützen. Das gilt auch für Smartphones, Konsolen und euren Router.

Dank erstklassiger Verschlüsselung könnt ihr bis zu 6 Geräte vor Hacker-Angriffen und Datenklau schützen. Das gilt auch für Smartphones, Konsolen und euren Router. Bedrohungsschutz: Diese Funktion blockiert aufdringliche Online-Werbung und Web-Tracker. Außerdem werden Downloads auf Viren geprüft und bei Erkennung gelöscht – selbst wenn das VPN nicht aktiv ist.

Diese Funktion blockiert aufdringliche Online-Werbung und Web-Tracker. Außerdem werden Downloads auf Viren geprüft und bei Erkennung gelöscht – selbst wenn das VPN nicht aktiv ist. Passwort-Manager: Optional könnt ihr euch einen Passwort-Manager hinzubuchen, der eure Zugänge weiter sichert.

Optional könnt ihr euch einen Passwort-Manager hinzubuchen, der eure Zugänge weiter sichert. Sicherer Cloud-Speicher: Wenn ihr optimal geschützten Cloud-Speicher wollt, könnt ihr diesen ebenfalls dazubuchen.

Wenn ihr optimal geschützten Cloud-Speicher wollt, könnt ihr diesen ebenfalls dazubuchen. Kinderleichte Bedienung: Ihr braucht kein Tech-Profi sein, um NordVPN zu bedienen. Die Nutzung ist intuitiv und einfach.

Top-Deal – NordVPN mit Bonus-Monaten

Das ist der Deal: Nutzt unseren exklusiven Link für GameStar-Leser und bekommt besondere Konditionen beim Abschluss eines NordVPN-Abos. Ab dem 9. Februar bis zum 8. März 2023 könnt ihr hier spezielle Deals abschließen, wenn ihr NordVPN buchen möchtet. Denn NordVPN feiert Geburtstag und als Geschenk bekommt ihr Bonus-Monate beim Abschluss eines 2-Jahres-Abos.

Sollte euch der Service trotz allem nicht mehr zusagen, dann könnt ihr innerhalb von 30 Tagen kostenlos alles stornieren und bekommt euer Geld zurück. Worauf wartet ihr also noch? Holt euch hier das NordVPN-Abo und überzeugt euch selbst von der Qualität und den Vorteilen des Dienstes.