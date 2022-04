Holt euch heute Zubehör für Nintendo Switch im Oster-Angebot – „Sehr gutes Rundumsorglospaket“

Bei Amazon bekommt ihr nur noch heute ein beliebtes Zubehörset für eure Nintendo Switch im Oster-Angebot. Die Bewertungen sprechen für sich.

Die Nintendo Switch ist darauf ausgelegt, viel mitzumachen. Umso wichtiger ist es, dass ihr euer Gerät ordentlich schützt, damit ihr möglichst lange Freude daran habt. Bei Amazon könnt ihr euch heute ein wirklich praktisches Paket für eure Switch günstiger sichern.

Nintendo Switch: Diese Tasche macht alles mit

Das Paket besteht insgesamt aus 12 Teilen. In erster Linie geht es natürlich um die praktische Tasche, in der ihr eure Switch jederzeit sicher verstauen könnt. Zwei Gummibänder sorgen dafür, dass die Konsole nicht aus Versehen herausfallen kann. Mit einer Schlaufe könnt ihr die Tasche zusätzlich am Handgelenk befestigen.

Das war es allerdings noch lange nicht. Um euren Bildschirm vor Kratzern und schlimmerem zu beschützen, liegt dem Set außerdem eine Displayschutzfolie bei. Die ist ganz einfach angebracht und verlängert die Lebensdauer der Switch enorm.

Selbiges gilt für die clevere Hülle. Diese besteht aus Plastik und ist an allen wichtigen Anschlüssen ausgeschnitten, ihr könnt sie also jederzeit dranlassen. Eure Joy-Con bekommen eigene Hüllen spendiert. Egal, wie ihr die Konsole nutzt, alle Einzelteile sind sicher und gut geschützt.

Dazu gibt es noch insgesamt sechs Daumengriffe, die die teilweise zu kleinen und rutschigen Analogsticks der Nintendo Switch schützen und gleichzeitig griffiger machen. Die Hülle ist in schwarz, gelb, rosa und rot erhältlich und nur heute könnt ihr bis zu 5 Euro sparen!

Überzeugende Ausstattung

Neben dem Schutz bietet die Tasche auch noch jede Menge Platz für euer Ladekabel, Kopfhörer und Ersatz-Joy-Con. Bis zu acht Spiele könnt ihr in den extra dafür vorgesehenen Aussparungen unterbringen.

Diese Ausstattung überzeugt auch bisherige Käufer. Das Zubehörset steht aktuell bei 18.992 Bewertungen auf Amazon. Überragende 90 % davon haben 4 oder 5 Sterne vergeben! Insgesamt gab es in 73 % der Bewertungen die volle Punktzahl.

