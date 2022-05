Derzeit gibt es auf eBay einen 10%-Gutschein auf Elektronik, unter anderem auch die Switch OLED und Switch V2. Damit kommt die Switch OLED sehr nah an den historischen Tiefstpreis heran.

Falls ihr euch auch endlich dazu entschlossen habt, eine Nintendo Switch zu kaufen, habt ihr genau den richtigen Zeitpunkt gewählt. Egal ob es die Switch OLED oder die klassische Nintendo Switch (2019) sein soll, bei eBay bekommt ihr auf diese und vieles mehr gerade 10% Rabatt.

Dazu müsst ihr einfach nur den Code „POWERTECH22“ beim Checkout eingeben und der Rabatt wird eurem Warenkorb abgezogen. Mit dem Rabatt bekommt ihr die Nintendo Switch OLED für nur 328,50 Euro, was für die weiße Konsole ein neuer Tiefstpreis ist. Der Tiefstpreis der Rot/Blauen-Variante liegt auch nur ca. 7,- Euro darunter, es ist also immer noch ein exzellenter Preis. Die Verfügbarkeit der Konsolen ist allerdings begrenzt, also solltet ihr euch beeilen.

Das macht die Nintendo Switch OLED so begehrt

Warum ist das OLED-Display eigentlich so viel besser, dass dafür eine eigene Konsole entwickelt wurde? Ganz einfach: Die Farben und Kontraste, die mit den einzelnen Dioden erzeugt werden können, sind wesentlich lebensechter, als sie das alte LCD-Display es jemals darstellen könnte. Zudem hat der neue Bildschirm wesentlich mehr Leuchtkraft, was bedeutet, dass auch in einer hellen Umgebung besser gespielt werden kann.

Aber nicht nur das Display hat bei der OLED-Version ein Upgrade erhalten, die Entwickler bei Nintendo haben gleich noch ein paar andere Verbesserungen mit eingebaut. Insbesondere wurde der Speicher von 32 GB auf 64 GB verdoppelt, aber auch die Lautsprecher sind hochwertiger und die Docking-Station verfügt jetzt über einen LAN-Anschluss, damit ihr auch auf eurer Switch ohne Unterbrechung online zocken könnt.

Abgesehen davon enthält die Switch OLED natürlich auch alles, was die Vorgänger-Konsolen schon zum Bestseller gemacht hat. Durch die Abnehmbaren Joy-Cons könnt ihr sowohl unterwegs im Handheld-Modus spielen, als auch gemütlich auf der Couch, wenn ihr sie an euren Fernseher anschließt. So eignet sie sich auch ideal für Einzel- und Mehrspieler-Titel.

Hinzu kommt dann auch noch die riesige Auswahl an Spielen – von Nintendo Klassikern wie Mario Kart und Pokémon bis zu Action-Titeln wie Diablo. So ist für fast jeden etwas dabei.

Günstiger und trotzdem gut: Die Switch V2

Manch einer ist vielleicht trotzdem noch nicht davon überzeugt, dass die Nintendo Switch OLED wirklich so viel mehr Geld wert ist oder hat einfach ein engeres Budget. Für diejenigen gibt es zum Glück noch die Nintendo Switch V2, für die der Gutschein ebenso gilt und die ebenfalls eine Menge Spaß liefern kann.

Sogar die „einfache“ Version der Switch bringt kleine Verbesserungen mit: Bei der Switch V2 aus dem Jahr 2019 wurden die Joy-Cons etwas überarbeitet, um Stick-Drift vorzubeugen. So hält die Konsole wesentlich länger und erspart euch Frust beim Spielen.

Mit dem erwähnten Gutscheincode gibt es auf die Nintendo Switch V2 28,90 Euro Rabatt, so sinkt der Kaufpreis auf 260,10 Euro. Das mag nicht der beste Preis sein, den es jemals gab, ist aber immer noch durchaus ein guter Deal.

Mit eBay Refurbished nachhaltig zocken

Wenn es doch keine neue Konsole sein darf, dann vielleicht stattdessen eine alte? Bei eBay Refurbished findet ihr haufenweise generalüberholte Konsolen, ebenso wie Zubehör für Gaming jeder Art. Egal ob Kopfhörer, Tastatur, Maus oder Controller, das alles bekommt ihr im Re-Store günstig und umweltfreundlich, da diese Ware sonst oft im Müll landet.

Alle Artikel, die auf eBay Refurbished angeboten werden, sind vom Hersteller oder einem autorisierten Shop geprüft und als 100% funktionsfähig eingestuft worden. Solltet ihr doch mal ein defektes Produkt erhalten, seid ihr durch 30 Tage Rückgaberecht und eBay Käuferschutz abgesichert. Dazu gibt es noch gratis Versand und Rückversand, sodass keine extra Kosten bei euch entstehen.