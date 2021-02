Nintendo Switch Lite im Amazon Angebot so günstig wie noch nie zuvor

Die Nintendo Switch Lite ist ein reiner Handheld und kann nicht im TV-Modus genutzt werden. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Sie ist vollständig auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Wer aber genau danach sucht, erhält eine Leistung wie die Nintendo Switch und kann Spiele wie Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Animal Crossing: New Horizons jederzeit spielen.

Die Nintendo Switch Lite in der Farbe Koralle gab es dagegen seit ihrem Release Anfang 2020 noch nie zu so einem niedrigen Preis.

Günstiger gab es diese Varianten bisher noch nie. Die gelbe Switch Lite konntet ihr zuletzt dank Saturns 19%-Aktion so günstig kaufen. Amazon bietet sie nun zum gleichen Preis an.

Hammerpreis für eine Switch: Die Nintendo Switch Lite in Gelb bekommt ihr bei Amazon für nur 164,70 Euro und die Nintendo Switch Lite in Koralle für nur 175,63 Euro.

