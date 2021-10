Deal-Prognose: Ganz klar Daumen nach oben. Zubehör für die Nintendo Switch von Drittanbietern wird es aus unserer Sicht garantiert zum Black Friday günstiger geben. Das war bereits in den vergangenen Jahren so und wird es auch 2021 sein.

2021 ist die Situation nun eine andere. Die normale Nintendo Switch ist nicht nur durchgehend verfügbar, sondern sogar günstiger. Nintendo hat die UVP angepasst, so dass die Konsole nun nur noch 299,99 Euro kostet. Händler wie Amazon bieten sie sogar entsprechend durchgehend für 289 Euro an.

Allerdings gibt es jedes Jahr Spiele für die Nintendo Switch während der Cyber Week günstiger. 2021 lohnt sich dabei vor allem ein Blick auf Animal Crossing: New Horizons. Das Spiel erhält am 5. November das große Update 2.0 und der erste kostenpflichtige DLC wird veröffentlicht. Entsprechend könnte es sein, dass das Spiel nochmal durch ein starkes Angebot gepusht werden soll.

Was euch bei Cyber Week rund um die Nintendo Switch erwarten könnte, verraten wir euch in diesem Artikel.

Jedes Jahr im November warten Schnäppchenjäger auf eine ganz besondere Dealwoche: Die Cyber Week mit dem Black Friday. 2021 startet die Cyber Week am 22. November und läuft bis einschließlich 29. November. Letzterer ist dann der bekannte Cyber Monday von Amazon. Dazwischen findet am 26. November der Black Friday statt.

Insert

You are going to send email to