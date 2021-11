Im Black Friday Angebot von Amazon bekommt ihr die Nintendo Switch im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe und Switch Online zum Hammerpreis.

Noch bis zum 29. November 2021 läuft die Amazon Black Friday Woche und ihr könnt euch ab sofort ein besonders starkes Angebot sichern. Solltet ihr bisher mit dem Kauf einer Nintendo Switch gewartet haben oder noch eine weitere wollen, dann ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Bei Amazon gibt es die beliebte Konsole nun zum absoluten Spitzenpreis.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet die Nintendo Switch zusammen mit Mario Kart 8 Deluxe und drei Monate Nintendo Switch Online für nur 287 Euro. Günstiger gab es die Konsole bisher noch nie. Das Spiel und die Online-Mitgliedschaft haben einen Wert von 50 Euro. Die Konsole gibt es einzeln aktuell für 289,99 Euro zu kaufen, so dass ihr effektiv nur rund 240 Euro für die Switch selber bezahlt. Das ist ein neuer Tiefstpreis.

Natürlich ist dieses Bundle ebenso ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk, denn dank Mario Kart 8 Deluxe hat die ganze Familie etwas von der Konsole.

Das erwartet euch mit dem Nintendo Switch Bundle

Zwar kein OLED, aber dafür ein Spitzenpreis: Natürlich gibt es mittlerweile die Nintendo Switch OLED, die dank des etwas größerem Display und der verwendeten OLED-Technologie die aktuell beste Version der Switch ist. Allerdings ist sie rein von der Leistung her genau gleich wie die Switch aus dem Angebot. Insofern erwartet euch hier kein Nachteil.

Wem also ein OLED-Display nicht so wichtig ist, bekommt mit dem Black Friday Bundle der Nintendo Switch ein Top-Angebot. Schließlich kostet das OLED-Modell mindestens 360 Euro und das ohne Spiel oder Switch Online. Für das gleiche Bundle mit der OLED-Variante zahlt ihr im Endeffekt also rund 120 Euro mehr.

Top-bewertetes Spiel: Im Bundle erhaltet ihr Mario Kart 8 Deluxe. Es gibt kaum ein Spiel, das so viel Spaß und so viel “Hass” innerhalb des Freundes- oder Familienkreis verursacht. Es ist das beste Mario Kart der Serie und entsprechend bekommt es im GamePro-Test eine 92er-Wertung.

3 Dinge, die ihr für eure neue Nintendo Switch braucht

Wer eine Nintendo Switch kauft, sollte sich überlegen, was er vielleicht noch direkt dazu gebrauchen kann. Wir haben für euch drei Zubehör-Teile herausgesucht, die auf jeden Fall eine Überlegung wert sein sollten.

Eine Tasche: Die Nintendo Switch kann zwar auch am TV genutzt werden, doch sicherlich werdet ihr sie viel unterwegs oder allgemein im Handheld-Modus nutzen. Entsprechend lohnt sich eine Tasche, in der ihr die Konsole aufbewahren könnt. Dort ist sie gegen Schäden und Staub geschützt und ihr könnt dort noch Kabel und Spiele verstauen.

Ein Displayschutz: Um das Display eurer Nintendo Switch vor Kratzern zu schützen, könnt ihr eine Displayschutzfolie anbringen. Ähnlich wie das viele von Smartphones kennen dürften.

Ein zusätzlicher Controller: Gerade mit einem Spiel wie Mario Kart 8 Deluxe im Bundle können die beiden Joy-Con Controller der Switch schnell zu wenig sein. Entsprechend ist es zu überlegen, ob ihr vielleicht noch ein weiteres Joy-Con Pärchen oder einen Pro Controller benötigt. Mittlerweile gibt es auch gute günstige Alternativen von PowerA.

Das ultimative Zubehör-Kit: Wer Taschen, Spielehüllen, Displayschutz und noch mehr in einem möchte, kann sich das Nintendo Switch Zubehör-Kit im Black Friday Angebot günstiger kaufen. In diesem fehlen eigentlich nur noch zusätzliche Controller.

