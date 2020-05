Ihr sucht neues Futter für eure Nintendo Switch? Hier findet ihr 5 Spiele, die gerade günstig zu bekommen sind.

Der Nintendo eShop bietet Spiele aus jeder Richtung. Viele Titel, gerade die größeren, fallen aber recht teuer aus. Wer eher nach Schnäppchen sucht, vielleicht das ein oder andere Spiel für zwischendurch, könnte sich diese fünf Games einmal genauer anschauen. Die befinden sich gerade im Angebot – und kosten höchstens fünf Euro!

Blazing Beaks

Genre: Action | Angebot: 1,99€ statt 14,99€ | Läuft bis: 05.06.2020 | Spieler: 1-4| Link zum Shop

Das ist Blazing Beaks: Ihr mögt verrückte Spielwelten? Dann seid ihr bei Blazing Beaks genau richtig: Die Welt von Blazing Beaks wird von Monstern und Mutaten überrannt, das Böse scheint Überhand zu nehmen. Doch eine Gruppe von bis an die Zähne bewaffneten Vögeln macht sich auf, um dem finsteren Treiben ein Ende zu bereiten. Verrückt genug? Gut.

Doch das Spiel hat nicht nur eine ungewöhnliche Ausgangssituation zu bieten, sondern überzeugt vor allem mit seinem Gameplay. Mit beiden Sticks manövriert ihr eure Vögel durch die Monster-Horden und feuert dabei auf alles, was euch im Weg steht.

Es gibt jede Menge unterschiedliche Waffen, die einzigartigen Fähigkeiten der Vögel machen das Spiel ebenfalls vielseitig. Außerdem könnt ihr euch auch gemeinsam im Koop durch die verschiedenen Spielmodi ballern.

Thief Simulator

Genre: Simulator/Stealth | Angebot: 1,99€ statt 19,99€ | Läuft bis: 10.06.2020 | Spieler: 1 | Link zum Shop

Das ist Thief Simulator: Ihr seid ein Fan von Simulatoren, habt aber keine Lust, Traktor zu fahren oder einen Flughafen auszubauen? Dann ist vielleicht Thief Simulator was für euch. Hier schlüpft ihr, wenig überraschend, in die Haut eines Diebes.

Eure Aufgabe besteht darin, möglichst viel Kram einzusacken, ohne dafür in den Knast zu wandern. Es gilt also, sich Gedanken zu machen. Schmeißt man ein Fenster ein? Versucht man es durch geschicktes Schlossknacken durch die Haustür? Lohnt es sich wirklich noch, auch mal in der Küche nach Beute zu schauen, auf die Gefahr hin, erwischt zu werden?

Mit der Zeit lernt ihr mehr Techniken, bekommt bessere Werkzeuge und könnt eure Taktik verbessern. Das Spiel liefert euch allerhand Möglichkeiten, den perfekten Raubzug durchzuführen.

PAC-MAN Championship Edition 2 PLUS

Genre: Arcade | Angebot: 4,99€ statt 19,99€ | Läuft bis: 31.05.2020 | Spieler: 1-2 | Link zum Shop

Das ist PAC-MAN: Pac-Man dürfte so ziemlich jedem Videospiel-Fan schonmal untergekommen sein. Schließlich handelt es sich bei dem kleinen, gefräßigen Ball um einen echten Klassiker im Gaming-Bereich.

Die „Championship Edition 2 Plus“ liefert die gewohnte Formel: Ihr düst mit Pac-Man durch Labyrinthe, versucht möglichst viele Punkte zu fressen und dabei den herumschwirrenden Geistern aus dem Weg zu gehen. Habt ihr ein Power-Up gefressen, dreht sich der Spieß und ihr jagt wiederum die Geister. Dabei versucht ihr so viele Punkte zu machen, wie möglich.

Das simpel klingende Prinzip wird auf der Switch zur rasanten Angelegenheit, was durch die hochpolierte Retro-Optik und den treibenden Soundtrack unterstützt wird. Besonders cool: Es gibt einen großen Coop-Modus, in dem ihr zu zweit auf Punktejagd gehen könnt und sogar Boss-Battles bestreiten müsst. Hier müsst ihr euch allerdings beeilen: Das Angebot läuft nur noch bis zum 31.05.2020.

REKT High Octane Stunts

Genre: Rennspiel/Arcade | Angebot: 0,99€ statt 5,99€ | Läuft bis:05.06.2020 | Spieler: 1-4 |Link zum Shop

Das ist REKT: Wer ein gutes Spiel für zwischendurch sucht, wird bei REKT fündig. Hier müsst ihr mit einem Auto eurer Wahl halsbrecherische Stunts ausführen, um möglichst viele Punkte einzusammeln. Die Neon-artigen und ein bisschen an eine Art „abgespecktes Rocket League“ erinnernden Arenen bieten euch dazu von der Rampe bis zum Looping alles was ihr braucht, um euch durch die Luft zu katapultieren.

Die Steuerung ist leicht zu erlernen, aber nicht ganz einfach zu meistern, wenn es an die schwierigen Stunts geht. Es gibt verschiedene Spielmodi, von der klassischen Punktejagd bis hin zu Wettbewerben wie „Capture the Crown“. Das ganze lässt sich sogar mit bis zu vier Spielern im Splitscreen-Multiplayer spielen – was eine ganze Menge Spaß macht! Für gerade mal einen Euro kann man dem Spiel bedenkenlos eine Chance geben.

EARTHLOCK

Genre: RPG | Angebot: 4,99€ statt 24,99€ | Läuft bis:07.06.2020 | Spieler: 1|Link zum Shop

Das ist Earthlock: Mit Earthlock findet ihr gerade ein typisches Rollenspiel als Angebot im Nintendo eShop. Ihr befindet euch in der magischen Welt von Umbra und übernehmt die Rolle des jungen Amon Barros, der ein mysteriöses Artefakt findet und sich auf eine große Erkundungsreise begibt.

Auf dieser Reise trefft ihr neue Feinde, aber auch Verbündete, die eure Gruppe bilden. In klassisch rundenbasierten Kämpfen müsst ihr die beste Taktik finden und die Fähigkeiten eurer Figuren geschickt ausspielen. Außerhalb der Kämpfe entdeckt ihr die große, frei begehbare Welt von Umbra. Neben der Story erwarten euch viele Sidequests, Dungeons und Rätsel. Wer ein günstiges RPG sucht, ist hier nicht falsch!

Ihr sucht noch mehr günstige Spiele für eure Nintendo Switch? Dann findet ihr hier die besten Free-to-Play-Spiele auf Switch. Die kosten euch nicht einen Cent, machen aber trotzdem eine Menge Spaß!