Nintendo Switch OLED Zelda Edition: Die schönste Switch gibt’s gerade mega günstig!

Wer auf den richtigen Moment gewartet hat, um sich eine Nintendo Switch zu kaufen, sollte jetzt zuschlagen. Das schönste OLED-Modell gibt es hier am günstigsten.

Zelda-Fans aufgepasst: Die Nintendo Switch OLED gibt es jetzt im begehrten Zelda-Design und das auch noch zum reduzierten Preis. Bei Coolblue.de zahlt ihr statt 399€ nur noch 339€. Der Versand ist kostenlos. Laut Preisvergleich könnt ihr die Nintendo Switch nirgends günstiger kaufen (geizhals.de). Wartet aber nicht zu lange, denn das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht und die Zelda-Switch ist sehr oft sehr schnell vergriffen. Neben der Konsole findet ihr auch Games und Zubehör im Angebot.

Nintendo Switch OLED: The Legend of Zelda Edition

Die Nintendo Switch OLED ist verbesserte Version der beliebten Hybrid-Konsole von Nintendo. Sie bietet euch ein verbessertes Spielerlebnis mit einem 7-Zoll-OLED-Bildschirm für hohe Kontraste und intensivere Farben. Die Tonqualität wurde ebenfalls verbessert. Fürs Zocken am Fernseher gibt es jetzt einen neuen breiten verstellbaren Aufsteller mit LAN-Anschluss.

Das Hauptaugenmerk der Zelda Edition: Das wunderschöne Design mit Gold- und Silber-Akzenten und Symbolen aus der legendären Spielreihe. Diese Konsole ist ein echter Hingucker für jeden Zelda-Fan und ein tolles Sammlerstück.

Wenn ihr euch für Zelda nicht so sehr begeistern könnt, gibt es trotzdem tolle Angebote für euch: Denn die Switch OLED gibt es auch in schwarz-weiß für 329€ oder blau-rot für 338€. Wahlweise könnt ihr euch auch ein Bundle mit einem Spiel zusammenschnüren. Je nach Spiel zahlt ihr dann ein paar Euro mehr, bleibt in Summe aber immer noch deutlich unter der UVP der Switch OLED.

Neben der Konsole findet ihr derzeit bei Coolblue auch Angebote für Switch-Spiele und -Zubehör. Hier sind ein paar Beispiele:

Die Nintendo Switch und ihre Spiele sind sehr selten bis gar nicht reduziert. Nutzt also diese Chance und profitiert von den besten Preisen.

