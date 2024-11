Nicolas Cage erklärt, welchen seiner 123 Filme ihr unbedingt sehen müsst

Nicolas Cage ist ein Kultschauspieler, der eine ziemlich spannende Karriere hatte. Vergleicht man seine Filme in mehreren Jahren, dann hat er sich stets weiterentwickelt und ausprobiert. Falls ihr aber noch nie einen Nicolas-Cage-Film gesehen habt, hat der Schauspieler selbst eine Empfehlung. Und die ist gar nicht so alt.

Um welchen Film geht es? Nicolas Cage begann seine Karriere 1981 mit dem Fernsehfilm Best of Times. Seitdem spielte laut IMDb in 123 Filmen mit. Das ist ein großes Portfolio. In einem Interview mit The New Yorker wurde der Darsteller gefragt, welchen Nic-Cage-Film er empfehlen würde, für jemanden, der noch nie einen gesehen hat. Er nennt den Film Pig.

Ich glaube, dass die Menschen etwas damit anfangen können, denn die Tragödie wird uns alle irgendwann einmal treffen. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Es ist auch ein Film, der für mich wie ein Volkslied ist. Es ist ein sehr ruhiger, sanfter Film, was das Gegenteil von dem ist, womit wir unser Gespräch begonnen haben – die Leute denken, ich sei verrückt.

Der Film ist dabei nicht nur für ihn ein Favorit. Bei seinem Release kam er richtig gut an. Einen Trailer zum Film seht ihr hier:

Pig ist ein emotionaler und langsamer Film

Was ist Pig für ein Film? Pig erschien 2021 und erzählt die Geschichte vom Trüffeljäger Rob. Er lebt einsam im Wald mit seinem Trüffelschwein. Eines Tages wird sein Schwein aber entführt, und um es wiederzufinden, muss er sich seiner Vergangenheit in Portland stellen.

Pig ist ein recht ungewöhnlicher Film für Nicolas Cage. Es ist ein ruhiges, melancholisches Drama, in dem es hauptsächlich um Verlust geht. Das gefiel auch den Kritikern und Zuschauern. Der Arthouse-Film kam richtig gut an.

Auf Rotten Tomatoes hat Pig bei 274 Kritiken einen fantastischen Score von 97 %. Auch die User mögen den Film. Bei über 250 User-Revies hat der Film einen User-Score von 84 %. Gelobt werden vor allem die Emotionen und die Ruhe des Films. Auch Nicolas Cage bekommt für sein Schauspiel viel Lob.

Nicolas Cage hat eine faszinierende Karriere. Er spielte lange in Actionfilmen mit, bis er irgendwann eher für schlechte Filme bekannt war. Doch mit Filmen wie Mandy 2018 begann eine kleine Neuausrichtung. Er spielte in skurrilen Filmen mit und nahm sich selbst auch nicht zu ernst, wie man in Renfield oder Massive Talent sieht. Neben Pig sind auch die folgenden Filme empfehlenswert:

Dream Scenario (2023)

Longlegs (2024)

Sympathy for the Devil (2023)

Die Farbe aus dem All (2019)

Auch in den nächsten Jahren kann man sich auf Nicolas-Cage-Filme freuen. Man kann auch gespannt sein, welche Rolle er sich als Nächstes aussucht. Die letzten Jahre hat er sich ausgetobt. Eins seiner nächsten Projekte ist eine Spider-Man-Serie, über einen Charakter, den er schon sprechen konnte: Nicolas Cage will einen coolen neuen Superhelden im Marvel-Universum spielen: „Ich liebe die Figur“