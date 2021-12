In New World könnt ihr euer Haus mit Trophäen schmücken, die euch ordentliche Vorteile bringen. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Guide die komplette Liste der Trophäen, welche Buffs diese bringen und wo ihr die Materialien findet, um sie herzustellen.

Warum sind Trophäen so gut? Beute und seltene Drops spielen in jedem MMO und auch in New World eine große Rolle. Viele Trophäen, die in Häusern eingebaut werden, erhöhen den Glückswert und lassen euch so seltenere Gegenstände bekommen.

Zusätzlich gibt es auch noch Trophäen, die Berufe verbessern, um so stärkere und bessere Items herzustellen. Vor allem im Endgame sind diese beliebt, da ihr nur mit bestimmten Trophäen, maximalen Gearscore schmieden oder herstellen könnt.

Ihr könnt bis zu 3 Häuser besitzen und in jedem Haus 5 unterschiedliche Trophäen aufstellen. Somit könnt ihr eine Trophäenart bis zu 3 mal stapeln und euch so immense Buffs verschaffen.

Trophäen stellt ihr in der Werkstatt her

Was braucht man für Trophäen? Es existieren 3 Voraussetzungen, um eine Trophäe zu bauen:

Das Werkstatt-Level muss hoch genug sein. Trophäen auf der Stufe 5 setzten Level 200 im Beruf und eine Werkstatt auf Level 5 voraus. Um die Stufe 3 und 4 Baupläne in der Werkstatt freizuschalten, braucht ihr das seltene “Kernmaterial” der jeweiligen Trophäe. Die notwendigen Materialien, wie etwa Stahlbarren oder Bauholz, müssen vorhanden sein.

Im Allgemeinen braucht ihr folgende Ressourcen, um eure Trophäen zu bauen:

Stufe Material 1

(x25) Material 2

(x20) Material 3

(x1) Material 4

(Variabel) Ingenieur 2 Rohholz Stahlbarren Ahorn-Lasur x25 Elementarhauch 75 3 Wyrdholzbretter Sternenmetallbarren Eichen-Lasur – T2 Trophäe

– Kernmaterial 150 4 Tropenholzbretter Orichalcumbarren Mahagoni-Lasur – T3 Trophäe

– Kernmaterial 200 5 Tropenholzbretter Orichalcumbarren Mahagoni-Lasur – T4 Trophäe

– Kernmaterial 200

Woher bekomme ich die “Kernmaterialien”? Jede Trophäe der Stufe 3 oder aufwärts benötigt ein “Kernmaterial”. Zum Beispiel wird für die Stufe 3 Beuteglückstrophäe eine “Hasenpfote” benötigt. Erst nachdem ihr dieses Material im Inventar besitzt, wird in eurer Werkstatt der Bauplan oder das Rezept freigeschaltet.

Um nun an die selteneren Kernmaterialien zu kommen, müsst ihr große Vorratslager-Kisten in der offenen Welt öffnen und hoffen, dass ihr mit viel Glück das Item bekommt. Für die Kampftrophäen, die euch extra Schaden gegen Monster geben, müsst ihr die bestimmte Monsterart erlegen.

Das Level des Gebiets sowie das Level der Monster sind ausschlaggebend und müssen mit in Betracht gezogen werden. Im Gebiet “Unsteten Küste” werden zum Beispiel nur Kernmaterialien von Stufe 3 & 4 gedropt, in “Edenhain” Stufe 4 & 5.

Glück spielt auch eine besondere Rolle und verbessert eure Dropchancen stark.

Vollständige Trophäen Liste

Wie viele Kategorien existieren? In New World gibt es 4 übergeordnete Kategorien von Trophäen:

Kampftrophäen Erhöht den ausgeteilten Schaden gegen spezifische Monster

Sammeltrophäen Erhöht den Glückswert der einzelnen Sammelberufe

Herstellungstrophäen Erhöht die Qualität/Rüstwert der hergestellten Items

Sonstige Trophäen Beutetrophäen, die den Glückswert beim Looten von Truhen und Monstern erhöhen



Im folgenden Abschnitt des Artikels listen wir für euch alle Trophäen auf, die im Moment in New World, in den aufgezählten Kategorien, existieren (Stand November 2021).

Die Kampftrophäen

Bild/Icon Name Effekt Benötigte Ressourcen Kleine Ahnen- Kampftrophäe +6 % mehr Schaden gegen Ahnen – x25 Rohholz

– x20 Stahlbarren

– x1 Ahorn-Lasur

– x25 Seelenpartikel Einfache Ahnen-Kampftrophäe +8 % mehr Schaden gegen Ahnen – x25 Wyrdholzbretter

– x20 Sternenmetallbarren

– x1 Eichen-Lasur

– x1 Kl. Ahnen-Kampftrophäe

– x1 Oberschenkelknochen der Ahnen Große Ahnen-Kampftrophäe +10 % mehr Schaden gegen Ahnen – x25 Tropenholzbretter

– x20 Orichalcumbarren

– x1 Mahagoni-Lasur

– x1 Einf. Ahnen-Kampftrophäe

– x1 Mandibel der Ahnen Kleine Verderebten- Kampftrophäe +6 % mehr Schaden gegen Verderebte – x25 Rohholz

– x20 Stahlbarren

– x1 Ahorn-Lasur

– x25 Lebenspartikel Einfache Verderbten-Kampftrophäe +8 % mehr Schaden gegen Verderebte – x25 Wyrdholzbretter

– x20 Sternenmetallbarren

– x1 Eichen-Lasur

– x1 Kl. Verderbten-Kampftrophäe

– x1 Verderbtes Wappen Große Verderbten-Kampftrophäe +10 % mehr Schaden gegen Verderebte – x25 Tropenholzbretter

– x20 Orichalcumbarren

– x1 Mahagoni-Lasur

– x1 Einf. Verderbten-Kampftrophäe

– x1 Verderbtes Totem Kleine Zornige Erdkreaturen- Kampftrophäe +6 % mehr Schaden gegen Zornige Erdkreaturen – x25 Rohholz

– x20 Stahlbarren

– x1 Ahorn-Lasur

– x25 Erdpartikel Einfache Zornige Erdkreaturen-Kampftrophäe +8 % mehr Schaden gegen Zornige Erdkreaturen – x25 Wyrdholzbretter

– x20 Sternenmetallbarren

– x1 Eichen-Lasur

– x1 Kl. Zornige Erdkreaturen-Kampftrophäe

– x1 Borkenfleisch Große Zornige Erdkreaturen-Kampftrophäe +10 % mehr Schaden gegen Zornige Erdkreaturen – x25 Tropenholzbretter

– x20 Orichalcumbarren

– x1 Mahagoni-Lasur

– x1 Einf. Zornige Erdkretaturen-Kampftrophäe

– x1 Glühendes Harz Kleine Verlorenen- Kampftrophäe +6 % mehr Schaden gegen Verlorene – x25 Rohholz

– x20 Stahlbarren

– x1 Ahorn-Lasur

– x25 Todespartikel Einfache Verlorenen-Kampftrophäe +8 % mehr Schaden gegen Verlorene – x25 Wyrdholzbretter

– x20 Sternenmetallbarren

– x1 Eichen-Lasur

– x1 Kl. Verlorenen-Kampftrophäe

– x1 Ektoplasmaessenz Große Verlorenen-Kampftrophäe +10 % mehr Schaden gegen Verlorene – x25 Tropenholzbretter

– x20 Orichalcumbarren

– x1 Mahagoni-Lasur

– x1 Einf. Verlorenen-Kampftrophäe

– x1Kurzlebiges Siegel Kleine Wildtier- Kampftrophäe +6 % mehr Schaden gegen Wildtier – x25 Rohholz

– x20 Stahlbarren

– x1 Ahorn-Lasur

– x25 Feuerpartikel Einfache Wildtier-Kampftrophäe +8 % mehr Schaden gegen Wildtier – x25 Wyrdholzbretter

– x20 Sternenmetallbarren

– x1 Eichen-Lasur

– x1 Kl. Wildtier-Kampftrophäe

– x1 Makellose Wolfskralle Große Wildtier-Kampftrophäe +10 % mehr Schaden gegen Wildtier – x25 Tropenholzbretter

– x20 Orichalcumbarren

– x1 Mahagoni-Lasur

– x1 Einf. Wildtier-Kampftrophäe

– x1 Makellose Bärenkralle

Die Sammeltrophäen

Bild/Icon Name Effekt Benögtigte Ressourcen Kleine Schürfer-Sammlertrophäe +0,5% Bergbauglück (500 Glückspunkte) – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Erdpartikel Einfach Schürfer-Sammlertrophäe +1,0% Bergbauglück (1.000 Glückspunkte) – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Schürfer-Sammlertrophäe

– 1x Bergmeisterwerkzeuge Große Schürfer-Sammlertrophäe +1,5% Bergbauglück (1.500 Glückspunkte) – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Schürfer-Sammlertrophäe

– 1x Diamantstaub Kleine Ernte-Sammlertrophäe +0,5% Erntearbeitsglück (500 Glückspunkte) – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Wasserpartikel Einfache Ernte-Sammlertrophäe +1,0% Erntearbeitsglück (1.000 Glückspunkte) – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Ernte-Sammlertrophäe

– 1x Tagebuch über Aeternums Flora Große Ernte-Sammlertrophäe +1,5% Erntearbeitsglück (1.500 Glückspunkte) – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Ernte-Sammlertrophäe

– 1x Quecksilbermarke Kleine Holzfäller-Sammlertrophäe +0,5% Holzfällerglück (500 Glückspunkte) – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Luftpartikel Einfache Holzfäller-Sammlertrophäe +1,0% Holzfällerglück (1.000 Glückspunkte) – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Holzfäller-Sammlertrophäe

– 1x Holzfällermarke Große Holzfäller-Sammlertrophäe +1,5% Holzfällerglück (1.500 Glückspunkte) – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Holzfäller-Sammlertrophäe

– 1x Reines Harz Kleine Häuten-Sammlertrophäe +0,5% Häuteglück (500 Glückspunkte) – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Luftpartikel Einfache Häuten-Sammlertrophäe +1,0% Häuteglück (1.000 Glückspunkte) – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Häuten-Sammlertrophäe

– 1x Notizen zu Aeternums Fauna Große Häuten-Sammlertrophäe +1,5% Häuteglück (1.500 Glückspunkte) – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Häuten-Sammlertrophäe

– 1x Spurenlesersiegel Kleine Angler-Sammlertrophäe +2,5% Anglerglück (2.500 Glückspunkte) – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Wasserpartikel Einfache Angler-Sammlertrophäe +5,0% Anglerglück (5.000 Glückspunkte) – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Angler-Sammlertrophäe

– 1x Präparierte Blaublütige Barbe Große Angler-Sammlertrophäe +9,0% Anglerglück (9.000 Glückspunkte) – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Angler-Sammlertrophäe

– 1x Präparierter Daemonaja

Die Herstellungstrophäen

Bild/Icon Name Effekt Benögtigte Ressourcen Kleine Ingenieurskunst-Herstellungstrophäe +3 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Ingenieurskunst-Gegenständen – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Luftpartikel Einfache Ingenieurskunst-Herstellungstrophäe +4 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Ingenieurskunst-Gegenständen – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Ingenieurskunst-Herstellungstrophäe

– 1x Ingenieurstechnikhandbücher Große Ingenieurskunst-Herstellungstrophäe +5 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Ingenieurskunst-Gegenständen – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Ingenieurskunst-Herstellungstrophäe

– 1x Präzisionsingenieurswerkzeuge Kleine Rüstungsschmiedekunst-Herstellungstrophäe +3 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Rüstungsschmiedekunst-Gegenständen – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Feuerpartikel Einfache Rüstungsschmiedekunst-Herstellungstrophäe +4 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Rüstungsschmiedekunst-Gegenständen – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Rüstungsschmiedekunst-Herstellungstrophäe

– 1x Tagebuch des Rüstungsschmieds Große Rüstungsschmiedekunst-Herstellungstrophäe +5 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Rüstungsschmiedekunst-Gegenständen – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Rüstungsschmiedekunst-Herstellungstrophäe

– 1x Präzisionsrüstungsschmiede-werkzeuge Geringe Waffenschmied-Herstellungstrophäe +3 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Waffenschmiede-Gegenständen – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Feuerpartikel Einfache Waffenschmied-Herstellungstrophäe +4 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Waffenschmiede-Gegenständen – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Waffenschmied-Herstellungstrophäe

– 1x Notizen des Quartiermeisters Große Waffenschmied-Herstellungstrophäe +5 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Waffenschmiede-Gegenständen – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Waffenschmied-Herstellungstrophäe

– 1x Notizen des Schmiedemeisters Geringe Arkana-Herstellungstrophäe +3 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Arkana-Gegenständen – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Erdpartikel Einfache Arkana-Herstellungstrophäe +4 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Arkana-Gegenständen – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Arkana-Herstellungstrophäe

– 1x Texte der Ahnen Große Arkana-Herstellungstrophäe +5 Minimum Rüstwert beim Herstellen von Arkana-Gegenständen – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Arkana-Herstellungstrophäe

– 1x Stein der Weisen Geringe Kochkunst-Herstellungstrophäe +1,0% Chance, beim Kochen zusätzliche Items zu erhalten (1.000 Punkte Kochglück) – 25x Rohholz

– 20x Stahlbarren

– 1x Ahorn-Lasur

– 25x Wasserpartikel Einfache Kochkunst-Herstellungstrophäe +2,0% Chance, beim Kochen zusätzliche Items zu erhalten (2.000 Punkte Kochglück) – 25x Wyrdholzbretter

– 20x Sternenmetallbarren

– 1x Eichenlasur

– 1x kl. Kochkunst-Herstellungstrophäe

– 1x Geheime Kochtechniken Große Kochkunst-Herstellungstrophäe +3,0% Chance, beim Kochen zusätzliche Items zu erhalten (3.000 Punkte Kochglück) – 25x Trophenholzbretter (T5)

– 20x Orichalcumbarren (T5)

– 1x Mahagoni-Lasur (T5)

– 1x einf. Kochkunst-Herstellungstrophäe

– 1x Geheimes Kochbuch

Sonstige Trophäen

Bild/Icon Name Effekt Benögtigte Ressourcen Kleine Beuteglücktrophäe +0,05% Beuteglück (50 Punkte) 25x Rohholz

20x Stahlbarren

1x Ahorn-Lasur

Hasenpfote Einfache Beuteglücktrophäe +0,1% Beuteglück (100 Punkte) 25x Wyrdholzbretter

20x Sternenmetallbarren

1x Eichenlasur

1x kl. Beuteglücktrophäe

1x Gezinkte Karten Große Beuteglücktrophäe +0,15% Beuteglück (150 Punkte) 25x Trophenholzbretter (T5)

20x Orichalcumbarren (T5)

1x Mahagoni-Lasur (T5)

1x einf. Beuteglücktrophäe

1x Gezinkte Würfel

Welche Trophäensammlung besitzt ihr? Teilt eure Ideen und Favoriten mit uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf eure Beiträge.