Bei Amazon könnt ihr New World vorbestellen und somit direkt Zugang zur Beta erhalten. Nun gibt es sogar ein Steelbook für das MMO.

Am 25. August erscheint mit New World das erste MMO von Amazon. Dies kann zwar bereits seit einiger Zeit vorbestellt werden, aber nun gibt es eine Steelbook Edition zu kaufen. Egal für welche Edition von New World ihr euch entscheidet, ihr bekommt jeweils garantierten Beta-Zugang am 23. Juli.

Das ist New World: Es spielt im 17. Jahrhundert auf der fiktiven, mysteriösen Insel Aeternum und ist ein Open-World-MMO. In der riesigen Spielwelt erwarten euch Massenschlachten im PvP und PvE. Dazu gibt es Housing, ein besonderes Crafting (werdet der beste Waffenschmied) und viele Horrorelemente.

Vorbesteller-Bonus: Entscheidet ihr euch für einen Kauf vor dem Release von New World erwarten euch diese Boni.

Isabellas Amulett

Fistbump-Emote

Ein Gildenwappen-Set

Titel „Erste Expedition“

Alles zum neuen MMO New World – Release, Beta, Gameplay

New World mit Steelbook kaufen

Das beinhaltet die New World Steelbook Edition: Beim Spiel handelt sich hierbei um die Deluxe Edition von New World und dazu bekommt ihr das Steelbook des Spiels. Neben dem Steelbook liegt eine Karte von Aeternum bei.

Die Steelbook Edition kostet euch 59,99 Euro. Im Vergleich dazu kostet die Deluxe Edition 49,99 Euro, wodurch ihr 10 Euro für das Steelbook und die Karte zahlt.

Durch die Deluxe Edition erhaltet ihr diese Zusatzinhalte:

Waldmensch-Rüstungs-Design

Waldmensch-Beil-Design

Dogge als Haustier

Stein/Schere/Papier-Emote-Set

Digitales Artbook

Direkt nach dem Kauf erhaltet ihr euren Steamkey für New World Deluxe Edition. Das Steelbook wird dann separat verschickt. Das Steelbook gibt es nur solange der Vorrat reicht.

New World Steelbook einzeln kaufen: Wer sich bereits die Standard oder Deluxe Edition gekauft hat, aber dennoch das Steelbook will, kann dieses für 10 Euro separat kaufen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

New World bei Amazon vorbestellen

Wer kein Steelbook braucht, bekommt das Open-World-MMO natürlich auch ohne. Es handelt sich jeweils um digitale Edition und ihr bekommt direkt nach dem Kauf einen Steamkey.

