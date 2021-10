Auch in New World spielt die Ausrüstung in PvE und PvP eine große Rolle. Je nach Situation und Spielstil, könnt ihr diese zusätzlich mit Juwelen ausstatten und fabelhafte Effekte erhalten! Wir von MeinMMO, werden euch in diesem Guide eine komplette Übersicht über die Juwelen und das Equipment-System aufzeigen.

Was zählt in New World alles zur Ausrüstung? In New World gibt es 11 Ausrüstungsslots, die zusätzlich mit Juwelen gesockelt werden können, sofern ein Sockelplatz existiert:

2 Waffenslots (Hauptwaffe / Zweitwaffe)

1 Schildslot (Werte zählen nur, wenn ihr diesen aktiv benutzt)

5 Rüstungsslots (Helm / Brust / Bein / Hand / Fuß)

3 Schmuckslots (Kette / Ring / Ohrring)

Warum ist die Ausrüstung so wichtig? Jeder Charakter hat eine „Basisstärke“ und zwar die Hauptattributspunkte, die ihr nach jedem Level-Up erhaltet (auf Level 60 = 180 Punkte). Mit der Ausrüstung verstärkt ihr zusätzlich eure Figur und könnt diesen zu neuen Höhen verschaffen. Außerdem stellt New World einige Möglichkeiten zu Verfügung, um euer Equipment – je nach Situation und Spielstil – anzupassen und individuell zu gestalten.

Ausrüstungsgewicht spielt eine große Rolle

Was hat es mit dem Gewicht auf sich? Anders als in klassischen MMOs, gibt es in New World keine traditionellen Klassen und damit deren gebundenen Ausrüstungen. Somit kann in diesem Spiel jeder alles tragen.

Jedoch gibt es hier ein Gewichtssystem, die alle sowohl Vor- und Nachteile beherbergen. Ihr könnt zwischen 3 Kategorien auswählen:

Leichte Rüstung – Bis zu 13 Gewicht

Vorteile: 20 % Bonusschaden + Große Ausweichrolle und Hohe Wendigkeit

Nachteil: Kaum Rüstung – Ihr könnt schnell viel Schaden nehmen

Empfehlung: Besonders Magier und Fernkämpfer profitieren von leichtem Equipment, da sie hinten in der zweiten Reihe stehen. Heiler profitieren von der Wendigkeit.

Mittlere Rüstung – 13 bis 23 Gewicht

Vorteile: 10 % Bonusschaden + 10 % mehr Dauer auf CrowdControl + ausgeglichene Rüstungswerte

Nachteil: Keine wirklichen Nachteile. Die Goldene Mitte mit dem Motto: „Es kann alles, aber nichts perfekt“

Empfehlung: Nahkämpfer, die so viel Schaden austeilen wollen wie möglich, aber auch mal ein oder 2 Seitenhiebe einstecken können.

Schwere Rüstung – Alles ab 23 Gewicht

Vorteile: 15 % mehr Blocken + 20 % mehr Dauer auf Crowd Control + starke Rüstungswerte

Nachteile: Immobil und langsam

Empfehlung: Tanks und Nahkämpfer an der Front.

Jede Ausrüstung besitzt einen Gewichtswert, den ihr unten ansehen könnt, sobald ihr mit eurem Zeiger über das Item geht. Zusätzlich könnt ihr im Inventar den gesamten Gewichtsbalken begutachten. Anmerkung: Waffengewicht zählt nicht zum Rüstungsgewicht!

Das Zusammenspiel von Gewicht bei Rüstungen in New World

Juwelen und ihre Funktion in der Ausrüstung

Welche Arten von Juwelen gibt es? Im Spiel existieren 14 verschiedene Juwelenarten die alle unterschiedliche Effekte mit sich bringen. Hier gilt je höher der Rang, desto stärker der Effekt. Auch ist wichtig zu unterscheiden, dass jedes Juwel einen Waffeneffekt und einen Rüstungseffekt besitzt!

Wir haben alle Juwelen für euch gesammelt. Wir haben sie zur besseren Übersicht in “Diverse Juwelen” (unterschiedliche Effekte) und “Elementare Juwelen” (alle mit besonderem Effekt für das jeweilige Element) getrennt. Sie alle kommen aber in den gleichen Juwelen-Slot.

Diverse Juwelen (W=Waffe / R=Rüstung):

Onyx (W)Mehr Schaden, an Zielen mit voller Gesundheit (R) Resistenz gegen physischen Schaden

Opal (W)Mehr Schaden, wenn die Ausdauer des Spielers nicht voll ist (R) Resistenz gegen Elementarschaden

Diamant (W)Mehr Schaden und Heilung bei voller Gesundheit (R) Resistenz gegen physischen und elementaren Schaden

Malachit (W)Mehr Schaden, wenn Ziele unter Gruppeneffekte stehen (z.B. Stun) (R) Resistenz gegen elementaren und physischen Schaden

Mondstein (W)Mehr Schaden, wenn der Spieler unter 30% Lp haben (R) Resistenz gegen Schnittschaden

Jaspis (W)Mehr Schaden, nachdem ihr 3 Treffer erleidet (R) Resistenz gegen Schlagschaden

Smaragd (W)Mehr Schaden, wenn Ziele unter 30% Lp haben (R) Resistenz gegen Stichschaden



Elementare Juwelen (W= Waffe / R = Rüstung)

Rubin (W)Konvertierung zu Feuerschaden (R) Resistenz gegen Feuerschaden

Topas (W)Konvertierung zu Blitzschaden (R) Resistenz gegen Blitzschaden

Saphir (W)Konvertierung zu Arkanschaden (R) Resistenz gegen Arkanschaden

Aquamarin (W)Konvertierung zu Eisschaden (R) Resistenz gegen Eisschaden

Bernstein (W)Konvertierung zu Naturschaden (R) Resistenz gegen Naturschaden

Amethyst (W)Konvertierung zu Unheilschaden (R) Resistenz gegen Unheilschaden



Detaillierte Übersicht aller Juwelen im Spiel

So sockelt ihr die Juwelen in eure Ausrüstung: Um eure Ausrüstung mit einem Juwel ausstatten zu können, müsst ihr folgende 2 Punkte beachten:

Das Equipment muss einen Sockel platzt besitzen (siehe screen unten)

Ihr benötigt ein geschliffenes Juwel – Dies könnt ihr beim Steinmetz erledigen oder ihr kauft euch direkt welche vom Handelsposten.

Sobald ihr diese zwei Kriterien erfüllt habt, könnt ihr das Juwel einfach auf die gewünschte Ausrüstung per Drag-and-drop ziehen und es einsetzen.

So sockelt ihr die Juwelen



Kann ich Juwelen aus der Ausrüstung wieder zurückbekommen? Nein, leider nicht. Ihr könnt mit einem neuen Stein den bestehenden ersetzen, aber dadurch wird das alte Juwel zerstört. Geht also mit Bedacht mit den wertvollen Schmucksteinen um.



New World bietet euch mit diesem flexiblen und komplexen System sehr viel Freiraum, um euren eigenen individuellen Spielstil zu finden und weiter auszubauen. So könnt ihr z.B. als Tank auf schwere Rüstung gehen und mit eingebauten Onyx Juwelen eine Mauer gegenüber physischen Schaden sein.

Was habt ihr im Kopf, wenn ihr gefragt werdet, „Was spielst du für Ausrüstung und Juwelen?“. Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen, wir freuen uns auf eure Ideen und Inspirationen!

