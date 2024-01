Ein neues Event startet morgen in EA FC 24 – Alles Wissenswerte zu „FC Versus“ im Überblick

In EA FC 24 steht am morgigen Freitag, dem 05. Januar, die erste Promo des neuen Jahres vor der Tür. Das bestätigt der neue Ladebildschirm. Mit dem FC-Versus-Event feiert eine bekannte Veranstaltung ihr Comeback in Ultimate Team. Hier erfahrt ihr alle bisher geleakten Spieler, sowie alle weiteren wichtigen Infos.

Was ist das FC-Versus-Event? Mit Feuer-Versus-Eis führte EA in FIFA 22 das Prinzip der Zwillingskarten ein. Das bedeutet, die Promospieler bekommen nicht nur eine Spezialkarte mit Upgrades, sondern gleich zwei. Dabei variieren die gepushten Stats je nach Version etwas.

So bekam zum Beispiel Gabriel Jesus zwei Eventkarten, die sich in den Schuss- und Tempoverbesserungen voneinander unterschieden.

Promo-Karte Jesus in FIFA 22 (links Feuer, rechts Eis)

Ein ähnliches Zwillingskarten-System auch dieses Jahr zu erwarten.

FC Versus in EA FC 24: Alle geleakten Spieler auf einen Blick

Woher stammen die Leaks? Verschiedene Leaker haben bereits die ersten Karten der neuen Promo veröffentlicht. Wir beziehen uns bei den Leaks auf Futsheriff, der dafür bekannt ist, ein gutes Näschen in Sachen noch unveröffentlichter Spieler zu besitzen.

Wer sich noch nicht spoilern lassen will, sollte die folgende Box nicht öffnen. Weiter unten lest ihr, was euch während des Events noch erwarten könnte.

Alle bisher geleakten Spieler Neymar (Al Hilal)

Son (Tottenham Hotspurs)

Firmino (Al Ahli)

Upamecano (FC Bayern)

Morata (Atletico Madrid)

Coman (FC Bayern)

Camavinga (Real Madrid)

Weitere Leaks haben für den Zeitraum von Feuer versus Eis außerdem die anstehende Nominierung für das Team-of-the-Year (TOTY) angekündigt. Das TOTY wird laut neusten Informationen auf die neue Versus-Promo folgen.

Was könnte euch sonst noch zur FC-Versus-Promo erwarten? Neben den üblichen Eventkarten könnt ihr mit thematischen SBCs und Upgrade Packs rechnen, die einen täglichen Login lohnenswert machen. Dazu zählen auch Eventspieler-SBCs, bei denen wir uns vorstellen können, dass ihr euch zwischen zwei Spielern mit jeweils etwas anderen Werten entscheiden dürft.

Zudem sollte auch ein neuer Cup in den Freundschaftsspielmodus kommen, der euch zusätzliche Rewards beschert, wenn ihr ein paar Siege einfahrt. In den Aufgaben sollten neue Ziele auftauchen, die euch die ein oder andere Belohnung, zum Beispiel ein oder mehrere Feuer-versus-Eis-Karten, versprechen werden.

Wer seine Chance erhöhen will, eine neue Promo-Karte zu ziehen, der könnte zum Beispiel die Weekend League mit ihren neuen Belohnungen in Betracht ziehen. Hier könnt ihr entweder eure verdienten Packs gleich öffnen oder für das anstehende TOTY aufsparen.