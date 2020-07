Mediamarkt.de hat aktuell mit dem XH90 einen kürzlich erst erschienenen 4K-Fernseher von Sony mit moderner Ausstattung vergünstigt im Angebot, der fit für die kommende Konsolengeneration wird.

Das bietet das Modell: Der neue Fernseher aus Sonys 2020er-Modellreihe ist erst vor wenigen Wochen erschienen und setzt als Sony KD-55XH9005 mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (​140 Zentimeter) oder KD-65XH9005 mit 65 Zoll (165 Zentimeter) auf die UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten.

Die große Stärke des neuen 4K-Fernsehers liegt unter anderem bei der potenten Hintergrundbeleuchtung des LCD-Panels mit direkter LED-Einstrahlung über die gesamte Bildschirmfläche (Direct-lit, Full Array Local Dimming).

Sony XH90 UHD-TV

Hinzu kommt eine native Bildwiederholfrequenz von 100 Hertz und die angekündigte Unterstützung des aktuellen HDMI 2.1-Standards (mit kommendem Firmware-Update), der gepaart mit der „X-Motion Clarity“-Technologie des Herstellers für quasi verlustfreie Bewegtbilddarstellung auch bei PlayStation 5 und Xbox Series X sorgen soll.

Denn: Die Ende des Jahres erscheinenden Next-Gen-Konsolen sollen in Spielen bekanntlich erstmals nativ UHD-Auflösung nebst Bildraten im Bereich bis 120 Fps berechnen können. Der Sony-TV soll per Firmware-Update passend dazu auch noch Support für VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) via HDMI 2.1 erhalten.

Weitere Features

Der integrierte Dual-Triple-Tuner unterstützt Kabel, Antenne und Satellit (2x DVB-C/​-T/​-T2/​-S/​-S2 HEVC H.265)

Dank HDR-Unterstützung (Dolby Vision, HDR10, HLG) sollen besonders gute Kontrast- und Farbwerte erreicht werden.

Die Audio-Gesamtleistung der Lautsprecher ist mit 20 Watt (2 x 10W) angegeben, wobei der Audio-Decoder auch Dolby Atmos und DTS unterstützt.

In Sachen Smart-Funktionalität bietet das Modell mit Android-Betriebssystem zahlreiche App-Möglichkeiten für Streaming-Dienste und unter anderem auch Sprachsteuerung, USB-Recording und einen speziellen Netflix Calibrated Mode für originalgetreue Wiedergabe entsprechender Inhalte.

Die Leistungsaufnahme im Betrieb soll typischerweise 116 Watt und im Standby 0,5 Watt betragen (Energieeffizienzklasse A).

Schnittstellen: 4x HDMI (davon 1x ARC), 2x USB, 1x digitaler Audioausgang (optisch), 1x Antenne/Kabel, 2x Satellit, 1x Composite-Videoeingang, 1x LAN, 1x Kopfhörerausgang, 1x C+

Sony XH90 UHD-TV im App-Menü

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird in bisher 12 Rezensionen auf Mediamarkt.de mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem die gute Bildqualität und die Ausstattung, während ab und der Ton der integrierten Lautsprecher als verbesserungswürdig beschrieben wird.

Im Test: Techradar.com hat das neue Modell kürzlich auf den Prüfstand gestellt und urteilt wie folgt:

Lebendige Bildleistung, knackiges Upscaling und das Versprechen von HDM1 2.1 machen den XH9005/X900H zu einem Alleskönner, den man nicht ignorieren kann.

Pro Dynamisches, überzeugendes 4K HDR

Beeindruckende Hochskalierung

Vollmundiger Klang Contra Kein HDR10+

HDMI 2.1 wird nachgereicht

ungestüme Android-Oberfläche

Ersparnis: Die 55 Zoll-Version des Fernsehers kostet aktuell 1.071,31 Euro (statt 1.399 Euro UVP) und die 65 Zoll-Variante ist für 1.266,27 Euro zu haben (statt 1.599 Euro UVP). Die größeren Diagonalen sind nicht reduziert.

Dabei bietet auch Saturn.de aktuell diese Preise, während die Listung im Preisvergleich bei Geizhals.de ansonsten günstigstenfalls bei 1.399 Euro beginnt.

Hier geht’s zum Angebot:

Oder:

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Mediamarkt.de aber auch noch weitere TV-Modelle aktuell vergünstigt, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite zur Aktion im Online-Shop finden. Eine Auswahl findet sich unterhalb.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.