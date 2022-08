Die Galaxy Watch5, Watch5 Pro und die Galaxy Buds2 Pro erscheinen bald. Wenn ihr sie jetzt schon vorbestellt, könnt ihr euch bis zu 150€ Samsung Pay-Guthaben oder einen Wireless Charger sichern.

Das Smartphone hat das Tragen von Armbanduhren überflüssig gemacht – zumindest bis die Smartwatches kamen. Jeder der es vermisst, eine schicke Uhr am Handgelenk zu tragen, sollte sich jetzt einmal die Samsung Galaxy Watch5 anschauen, denn die sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch noch superpraktisch. Auch praktisch: Bis zu 150€ Samsung Pay-Guthaben, das ihr bei MediaMarkt als Vorbestellerbonus dazubekommt.

Die Galaxy Watch5: Top Begleiter für euren Alltag

Aber was genau macht die Watch denn jetzt so smart? Abgesehen von der Uhrzeit kann sie noch eine ganze Menge anderer Informationen messen und anzeigen. Zum Beispiel euren Puls, wenn ihr Sport macht oder euren Körperfettanteil, damit ihr euren Fitness-Fortschritt verfolgen könnt. Ebenso wie euren Schlafrhythmus, denn auch diesen könnt ihr genau tracken und so eure Nächte erholsamer gestalten.

Auch ein Schrittzähler ist natürlich inklusive, dieser zählt aber nicht nur Schritte, sondern erfasst auch andere sportliche Aktivitäten wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Schwimmen? Ist die Galaxy Watch5 denn auch wasserdicht? Ja, zumindest bis 5 ATM. Solange ihr keine Tiefsee-Tauchtrips plant, sollte sie also gut mithalten können. Gegen Kratzer ist sie übrigens auch resistent, also keine Sorge, falls ihr beim Rennen öfter mal über eure eigenen Füße stolpert.

Sucht euch eine von drei Gehäusefarben aus und gestaltet es mit vielen verschiedenen digitalen Ziffernblättern, genau in eurem Stil. Dann legt ihr euch noch einen Samsung Pay-Account an, denn wenn ihr die Galaxy Watch5 noch vor dem 25. August bestellt und sie bist zum 30. August bei Samsung registriert bekommt ihr, je nach Modell, bis zu 150€ gutgeschrieben.

Auch zu den Galaxy Buds2 Pro gibt es einen Bonus

Was würde euer Workout noch besser machen? Musik natürlich! Passend zur Vorbesteller-Aktion der Galaxy Watch5 gibt es auch eine für die Galaxy Buds2 Pro. In diesem Fall bekommt ihr einen gratis Wireless Charger Duo, wenn ihr die Kopfhörer bis zum 28. August vorbestellt. Dann könnt ihr eure Smartwatch und eure Kopfhörer gleichzeitig induktiv laden, wenn ihr nach einem ereignisreichen Tag nachhause kommt.

Ein gratis Ladegerät ist natürlich allein kein Kaufgrund, deshalb überzeugen die Galaxy Buds2 Pro auch durch hervorragenden 24 Bit Hi-Fi-Sound und 360° Audio. So könnt ihr komplett in die Musik eintauchen. Insbesondere, da die Earbuds auch Geräuschunterdrückung beherrschen, sodass Laute Umgebungen kein Problem darstellen. Wenn ihr sie mal zum Telefonieren benutzen wollt, müsst ihr sie nicht einmal aus den Ohren nehmen, denn eure Stimme wird auch so glasklar erfasst.