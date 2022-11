NBB Black Weeks: Gaming Laptops, Monitore, Grafikkarten und mehr günstig im Angebot

Die NBB Black Weeks sind gestartet und kommen mit einigen starken Angeboten. Sichert euch jetzt Laptops, Monitore und mehr richtig günstig.

Notebooksbilliger.de hat mit den NBB Black Weeks eine neue Rabatt-Aktion gestartet. Dabei sind jede Menge Produkte aus unterschiedlichen Kategorien teilweise richtig günstig im Angebot. Die Aktion läuft bis zum 28. November. Hier kommt ihr direkt zu den besten Gaming-Deals:

RTX 3070 zum Tiefstpreis

Ein richtig heißes Angebot gibt es für die INNO3D GeForce RTX 3070 Twin X2 LHR. Die Grafikkarte ist euer Einstieg ins 4K-Gaming, auch wenn ihr bei ein paar optischen Top-Titeln vielleicht ein paar Einbußen in Kauf nehmen müsst. Gerade bei Full HD oder WQHD lässt die GPU aber ordentlich die Muskeln spielen und ermöglicht hohe fps bei maximalen Grafikeinstellungen.

Während den NBB Black Weeks ist die Karte für 559€ zu haben. Das ist nicht nur der beste aktuelle Preis – bei anderen Anbietern werden mindestens 597,98 Euro fällig – sondern auch der eingestellte Tiefstpreis. Zu keinem Zeitpunkt war das Modell bisher günstiger (Quelle: geizhals.de). Also schlagt jetzt zu und rüstet pünktlich für den Gaming-Winter auf!

NBB Black Weeks: Gaming Laptop im Angebot

Der Shop würde nicht notebooksbilliger.de heißen, wenn es hier nicht auch Gaming Laptops zu Top-Preisen geben würde. Im Rahmen der Black Weeks sind natürlich auch wieder viele Modelle im Angebot. Das GIGABYTE A7 in der Ausstattungsvariante K1-BDE1130SD sticht dabei heraus.

Mit RTX 3060, AMD Ryzen 7 und 16 GB RAM handelt es sich hier um eine starke Gaming-Maschine, die mit aktuellen Titeln keine Probleme hat. Das Display löst in Full HD auf und bietet 144 Hz, genug also um die hohen fps-Zahlen auch anständig zu nutzen.

Bei NBB kostet der Gaming Laptop aktuell nur 999€. Der Versand ist kostenlos und die UVP des Geräts liegt bei 1299 Euro. Der nächstbeste Preis bei anderen Anbietern beträgt 1074 Euro, tatsächlich war auch der Laptop vorher nie günstiger. (Quelle: geizhals.de)

Curved Gaming Monitor von Samsung

Wenn ihr die Vorzüge eines Curved Gaming Monitors zu schätzen wisst, solltet ihr euch den Samsung C49RG94SSR bei NBB mal anschauen. Der Monitor löst in Dual-QHD auf und hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz. AMD FreeSync ist auch mit an Bord und mit einer Diagonale von 49″ ist das Bild auch angenehm groß.

Durch die Krümmung des Displays nimmt das Bild einen größeren Teil eures Sichtfelds ein und lässt euch so richtig in die virtuellen Welten vor euch eintauchen. Bei den NBB Black Weeks könnt ihr euch den Gaming Monitor für nur 739,90€ sichern. So günstig war das Modell tatsächlich noch nie zuvor! (Quelle: geizhals.de)

