MSI Gaming-Monitor, Mecha-Tastatur und mehr reduziert bei Amazon

Ersparnis: Amazon.de bietet die Tastatur aktuell per Direktabzug an der Kasse für 85,35 Euro statt 99 Euro an, wobei auch Mediamarkt.de aktuell dank Mehrwertsteueraktion diesen Preis bietet (Rabatt im Warenkorb sichtbar).

Neu hingegen sind die hauseigenen Schalter – in unserem Fall die HyperX Red Modelle. Diese müssen sich nicht hinter der starken Konkurrenz (Cherry, Kailh) verstecken, da sie ebenfalls mit einem extrem präzisen Anschlag punkten. Auch die Haltbarkeit von 80 Millionen Anschlägen (laut Hersteller!) kann sich sehen lassen. Angesichts der gebotenen Leistung und Qualität geht der Verkaufspreis von knapp 105 Euro in Ordnung.

Vieles bleibt bei der neuen Alloy Origins beim Alten: Die Verarbeitungsqualität ist gewohnt hochwertig (Metallgehäuse), bei der Ausstattung gibt es gewohnte Kost (anpassbare RGB-Beleuchtung, Mediafunktionen per Tastendoppelbelegung, abnehmbares USB-Kabel) und auch die hauseigene „NGenuity“-Software für Beleuchtung und Makros ist wieder am Start.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 3 + = 5

Insert

You are going to send email to