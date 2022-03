MSI Gaming-Laptop mit RTX 3070 jetzt zum Hammerpreis im Angebot

MSIs Katana GF66 in der Ausstattungsvariante 11UG-062 Core Black verfügt neben der für aktuelle Spiele in Full HD ausreichend performanten GeForce RTX 3070 (allerdings mit 85-Watt-Drosselung) über den im letzten Jahr erschienenen Intel Core i7-11800H mit acht CPU-Kernen und 16 Threads.

So gut ist der Preis: Bei Cyberport.de gibt es den Laptop aktuell im Rahmen der „Green Week“-Aktionswoche bis zum 21. März oder so lange der Vorrat reicht für 1.199 Euro statt 1.599 Euro UVP.

Insert

You are going to send email to