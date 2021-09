In einer Rezension gibt es aber auch Kritik für die Leistungsbegrenzung der RTX 3060, die sich speziell in VR negativ bemerkbar machen soll, und in einem Fall für die Wärmeentwicklung unter Last.

Neben der für aktuelle Spiele in Full-HD-Auflösung trotz 75-Watt-Begrenzung ausreichend starken GeForce RTX 3060 setzt das MSI GF65 Thin 10UE in der hiesigen Ausstattungsvariante auf einen Intel Core i5-10200H mit vier CPU-Kernen und Hyperthreading sowie 16 GByte Arbeitsspeicher.

So gut ist der Preis: Der Anfang des Jahres erschienene Gaming-Laptop von MSI kostet im Online-Shop von Galaxus.de gerade auf unbestimmte Zeit nur versandkostenfreie 949 Euro statt 999,01 Euro und ist damit so günstig wie noch nie laut Preisvergleich.

