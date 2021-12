Holt euch einen starken Gaming Laptop, der euch mit der AMD Advantage durch Radeon RX und Ryzen Prozessor die volle Gaming-Power bietet. Spart noch bis zum 31. Dezember 200 Euro im Vergleich zum UVP!

Battlefield 2042, Halo Infinite, Riders Republic – 2021 sind einige richtig gute Spiele erschienen. Damit ihr diese auch in angemessener Grafik-Pracht genießen könnt, braucht es natürlich auch die passende Hardware. Leider sind vor allem Grafikkarten Mangelware, aber es gibt einen Lichtblick: Gaming Laptops!

Denn anders als die “losen” Grafikkarten sind diese Laptops nicht immer sofort ausverkauft. Das ist eine gute Gelegenheit, um an aktuelle Karten zu kommen – und das zu einem Preis, der anderenorts für die GPU allein verlangt wird.

Radeon RX Grafikkarte und Ryzen 7 Prozessor – das perfekte Duo

Eine dieser eingangs erwähnten, mobilen Gaming-Stationen, die sich richtig lohnen, ist das MSI Alpha 15. Denn dank der Grafikkarten / Prozessor-Kombination aus AMD Radeon RX 6600M und AMD Ryzen 7 5800H profitiert ihr von der vollen Power der AMD Advantage. Durch die Smartshift Technologie boosten sich die beiden noch mal zusätzlich; damit habt ihr einen Geschwindigkeitsvorteil im Vergleich zu einer RTX/AMD-Kombi.

Die beste Hardware wäre ohne ein gutes Display nur halb so gut. Und auch da kann das MSI Alpha 15 punkten. Zwar ist es “nur” Full HD, bei der Größe von 15 Zoll wäre ein Unterschied zu höheren Auflösungen aber ohnehin kaum zu erkennen. Viel wichtiger: Die Bildwiederholrate liegt bei satten 144 Hz und ist damit auch für die allerschnellsten Spiele bestens geeignet.

Auf der schnellen, 512 GB großen SSD habt ihr genug Platz für eure Lieblingsspiele und die 16 GB RAM können sich durchaus sehen lassen. Noch bis zum 31. Dezember ist der Laptop im Angebot für 1.299, ist also um 200 Euro heruntergesetzt. So viel Leistung für diesen Preis ist ein echt lohnender Deal. Wenn ihr also eine neue Gaming-Maschine braucht, können wir euch einen Kauf nur empfehlen.

Die Eckdaten im Überblick

Grafikkarte : AMD Radeon RX 6600M

: AMD Radeon RX 6600M Prozessor : AMD Ryzen 7 5800H

: AMD Ryzen 7 5800H Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Arbeitsspeicher : 16 GB DDR4 RAM

: 16 GB DDR4 RAM Bildschirm : 15,6 Zoll, 144 Hz Fulll-HD-Wideview

: 15,6 Zoll, 144 Hz Fulll-HD-Wideview Größe & Gewicht: 53 cm x 35 cm x 11 cm & 2,1 kg

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.