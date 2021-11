MSI E-Sport Gaming-Monitor im Amazon Angebot zum Bestpreis

Bei Amazon könnt ihr den MSI Optix MAG251RX E-Sport Gaming-Monitor mit 240 Hz im Black Friday Angebot zum absoluten Spitzenpreis kaufen.

Die frühen Black Friday Angebote bei Amazon haben einen weiteren Top-Deal ausgespuckt. Dieses Mal geht es um einen besonders interessanten Monitor, vor allem, wenn ihr schnelle Spiele spielt. Wie lang das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.

Während der eigentlich Black Friday am 26. November 2021 stattfindet, gibt es bei Amazon aktuell jeden Tag bereits frühe Black Friday Deals. Euch erwarten Angebote aus allen Produktkategorien von Amazon.

MSI Optix MAG251RX E-Sport Gaming-Monitor für Profis

Neuer Bestpreis: Günstiger als im Black Friday Angebot von Amazon gab es den MSI Optix MAG251RX bisher noch nie. Aktuell kostet er hier nur 277 Euro und liegt damit rund 80 Euro unter dem nächstbesten Anbieter. Ihr bekommt also einen wirklich starken Rabatt.

Diese Eigenschaften erwarten euch:

Displaygröße: 24,5 Zoll

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Panel: IPS

Bildwiederholrate: 240 Hz

Reaktionszeit: 1 ms

HDR: Ja, HDR400

Helligkeit: 400 cd/m²

Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0 und 1x USB-C

Besonderheiten: NVIDIA G-Sync kompatibel

Für diese Spiele ist er bestens geeignet: Wer sich schon immer wie ein Pro-Gamer fühlen wollte, kann dies mit dem MSI Optix MAG251RX Gaming-Monitor. Zumindest steht dann wenigstens die Hardware der großen Karriere und dem eigenen Skill nicht im Weg. MSI betitelt ihn als E-Sport Monitor und die Eigenschaften sprechen ganz klar dafür. Es wurde eine Full-HD-Auflösung bei einem recht kleinen Display gewählt, um somit eine sehr gute Bildqualität und gleichzeitig eine hohe FPS zu ermöglichen.

Damit eignet sich der Monitor bestens für Genres wie Shooter und MOBAs. In Spielen wie Call of Duty, League of Legends, Battlefield und weitere profitiert ihr von den höheren FPS.

Von den Kunden top bewertet: Bei Amazon erhält der Monitor in den Rezensionen im Schnitt 4,6 von 5 Sterne. 91 Prozent der bisherigen Käufer geben 4 oder mehr Sterne und sind sehr zufrieden mit dem MSI Optix MAG251RX.

