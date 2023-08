Nur bis Montagfrüh bei MediaMarkt: Holt euch jetzt diese Top-SSD für PC und PS5 günstig im Angebot

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

[…] In der Summe der Eigenschaften ist die WD_Black SN850X also eine erfolgreiche Weiterentwicklung einer ohnehin schon sehr schnellen SSD. Das Leistungsplus ist dabei in den Kernaufgaben der Zielgruppe deutlich vorhanden und lässt die Mitbewerber klar zurück. Negative Aspekte des Massenspeichers zu benennen, fällt daher schwer. […]

So gut ist das Angebot: Die gleichermaßen für PC und PS5 geeignete SSD gibt es in der 1-TB-Version bei MediaMarkt für versandkostenfreie 69,99 Euro statt 149,99 Euro UVP . Auch Saturn bietet aktuell diesen Preis.

