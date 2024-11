Das MMORPG Final Fantasy XIV geht jetzt endlich weiter – Das erwartet euch im neuen Patch

Am kommenden Dienstag, dem 12. November, ist es so weit und die Geschichte der neusten Erweiterung von Final Fantasy XIV geht in die Fortsetzung. Neben weiteren Storyaufträgen warten weitere neue Inhalte auf mutige Abenteurer.

Wo führt euch der Weg hin? Zunächst einmal knüpft Patch 7.1 mit dem Namen „Crossroads“ an das Ende der Hauptstory von Dawntrail an. Der Frieden in Tural wurde zwar wiederhergestellt, doch alle Konflikte sind dadurch nicht geklärt. In rund 7 neuen Quests begebt ihr euch deshalb auf die Suche nach längst verloren geglaubten Erinnerungen.

Innerhalb der Geschichte stoßt ihr auf den neuen Storydungeon „Forschungsstation Yuweyawata“, der eine Zeit darstellt, in der Prinz Zoraal Ja gegen einen Tural Vidraal angetreten ist. Ebenso könnt ihr die Aufträge der Pelupelu annehmen und sie bei der Gründung einer Reiseagentur unterstützen.

Zusätzlich erhalten die extreme Prüfung „Ewige Königin“ und die Traumprüfung Byakko ihren Einzug und können mit jeweils 8 Spielern bestritten werden. Wollt ihr euch wieder mit 24 Spielern in die Schlacht stürzen, könnt ihr euch auf den neuen Allianzraid Echos aus Vana’diel (Teil 1) Jeuno: Die erste Etappe freuen, der von Final Fantasy XI inspiriert ist.

Neuerungen für Housing-Liebhaber und mehr

Was bringt der Patch noch? Neben den spielbaren Inhalten gibt es auch einige Anpassungen und Neuerungen, die den ein oder anderen freuen dürften. Denn nun könnt ihr das Design eures Innenraums beliebig anpassen, allerdings werden dabei alle Möbel automatisch im Lager verstaut.

Auch Gold-Saucer-Fans können sich freuen, sofern Domanisches Mahjong zu ihren Steckenpferden gehört. Denn mit Patch 7.1 könnt ihr auch mit Mitgliedern des Bunds der Morgenröte Matches bestreiten, und das sogar vertont.

Wer mit diesem Patch neu in Final Fantasy XIV einsteigt, profitiert von einer Überarbeitung der Anfänger-Arena. Dort wurden neue Übungen zu verschiedenen Angriffsmarkierungen und Kampfmechaniken hinzugefügt, mit denen sich Pflänzchen auf ihre kommenden Abenteuer vorbereiten können.

In späteren Patches wird es äußerst chaotisch

Gibt’s noch mehr? Ja! Zwar nicht direkt am 12. November, aber mit den nächsten Zwischenpatchen warten noch weitere neue Inhalte auf euch, die es zum Teil faustdick hinter den Ohren haben:

Mit Patch 7.11 erscheint der neue fatale Raid „Eine zweite Zukunft (fatal)“ in dem ihr euch der lichtüberfluteten Welt und Ryne erneut in den Weg stellt.

Im Rahmen von Patch 7.15 könnt ihr euch erneut auf abenteuerliche Reise an der Seite des berühmtesten Kriminologen begeben, den Eorzea je gesehen hat. Die Rede ist von Hildibrand, dessen aberwitzige Questreihen immer wieder für eine Überraschung gut sind. Ebenso reihen sich in diesem Patch neue Wunschlieferungen bei Nitowikwe und Nebenaufträge auf dem Markt von Wachumeqimeqi ein.

24 Spieler können sich dem chaotischen Allianzraid stellen.

Die wohl größte Neuerung bringt der neue chaotische Allianzraid „Die Wolke der Dunkelheit (chaotisch)“ mit sich. Bei diesem Inhalt stellen sich 24 Spieler einem einzelnen Gegner in der Schwierigkeit, die sonst die epischen Raids bieten – nur eben mit dreimal so vielen Spielern. Dieser Inhalt erscheint eine Woche nach Veröffentlichung von Patch 7.15 in der Halbzeit zum nächsten großen Patch.

Später mit Zwischenpatch 7.16 werden neue Rollenaufträge für Verteidiger, Heiler und Angreifer hinzugefügt. Wie bei allen Patches und Zwischenpatches werden auch hier dieses Mal neue Gegenstände, Rüstungen, Waffen, Reittiere und Begleiter hinzugefügt, die sich durch das Bestreiten der Inhalte sammeln lassen.

Ein eigentlich unscheinbarer Begleiter hat zuletzt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da er auf dem Marktbrett einen Preisanstieg von 1.600 % verzeichnet hatte. Zuvor war er für einen Apfel und einen Gil zu erhalten und durch den Preisanstieg wurden sogar Mods erstellt, um einen Kauf zu umgehen. Wie das zustande kam, könnt ihr hier nachlesen: Der Preis eines Pets in einem MMORPG steigt um 1.600 %, weil alle verrückt nach einem Baby-Nilpferd sind