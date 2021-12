Beliebte MMO Gaming-Maus im MediaMarkt Angebot zum Spitzenpreis

Im Weihnachtsangebot von MediaMarkt könnt ihr die Corsair Scimitar Elite MMO & MOBA Gaming-Maus besonders günstig kaufen.

Willkommen im “Gaming-Wunderland” – so zumindest heißt die neue Angebotsaktion bei MediaMarkt. Dabei könnt ihr noch bis zum 13. Dezember 2021 einige Deals rund um das Thema Gaming wahrnehmen. Vor allem gibt es für euch die Chance Peripherie und Hardware für euren Gaming-PC günstiger zu kaufen.

Ein Highlight ist eine Gaming-Maus, die vor allem bei MMO-Spieler beliebt ist.

Corsair Scimitar Elite Gaming-Maus mit 20% Rabatt

So gut ist das Angebot: Bei MediaMarkt erhaltet ihr die Corsair Scimitar Elite Gaming-Maus im Angebot für nur 69,59 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und rund 13 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter. Den Angebotspreis seht ihr erst im Warenkorb, da dort 20 Prozent Rabatt abgezogen werden.

Das erwartet euch: Die Corsair Scimitar Elite Gaming-Maus verfügt über 17 Tasten, die alle programmierbar sind. Dank ihres 18.000 DPI-Sensors ist sie zudem sehr Präzise. Des Weiteren ist sie 235g schwer und verfügt über RGB. Besonders macht die Maus, dass ihr das seitliche Key-Pad etwas bewegen und somit besser an eure Hand anpassen könnt.

Darum ist sie so gut für WoW & Co: Dank der Vielzahl an Tasten ist die Maus bestens für klassische MMORPGs wie WoW oder SWTOR geeignet. Sobald ihr einem Spiel viele Tastenbelegungen gebrauchen könnt und diese gerne auf der Maus habt, ist die Corsair Scimitar Elite eine sehr gute Wahl.

