Mit diesen World of Warcraft Brettspielen holt ihr euch Azeroth jetzt supergünstig nach Hause

Bei Amazon sind aktuell zwei spaßige World of Warcraft-Brettspiele für Anfänger und Profis richtig günstig im Angebot zu haben.

Ihr seid auf der Suche nach neuem Futter für eure Spiele-Abende? Ihr liebt World of Warcraft, habt online aber schon alles tausendfach erlebt? Dann dürften diese beiden Brettspiele von Asmodee, die aktuell bei Amazon im Angebot sind und euch die Welt von Azeroth nach Hause bringen, bestens gefallen:

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Brettspiel

Im Brettspiel World of Warcraft: Wrath of the Lich King stellt ihr euch mit bis zu fünf Spieler kooperativ dem berühmten Lichkönig und seiner Armee von Ghoulen entgegen. Jeder Teilnehmer einer Partie schlüpft dabei in die Rolle eines bekannten Helden aus dem WoW-Universum, z.B. Jaina Prachtmeer, Thrall oder Sylvanas.

Das Regelwerk basiert auf dem beliebten Brettspiel Pandemie, allerdings in abgewandelter Form. Kenner des Originals werden sich also schnell zurechtfinden, aber auch Anfänger finden ohne größere Probleme ins Spiel. WoW-Fans bekommen dabei einiges geboten, sowohl die Map, als auch die Figuren, Fähigkeiten und Items sind liebevoll nach der Spielvorlage modeliert.

So sieht das Wrath of the Lich King Brettspiel aus.

Das Spiel fordert euer taktisches Geschick als Gruppe. Ihr müsst einerseits Quests lösen, andererseits aber auch Ghoule vertreiben, bevor die Welt verloren ist. Durch die vier unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade ist der Titel sowohl für Familien als auch für Vielspieler bestens geeignet.

Bei Amazon kostet World of Warcraft: Wrath of the Lich King aktuell nur 50,74€. Der Versand ist kostenlos. Die UVP liegt bei 65,99€.

Small World of Warcraft

Wenn ihr lieber gegeneinander als miteinander spielt, ist Small World of Warcraft genau richtig für euch. Das Spiel übernimmt den Regelkatalog von Small World, bietet ansonsten aber viele kleine Anspielungen und bekannte Völker aus der Vorlage.

Bis zu 5 Spieler können hier als Zwerge, Blutelfen, Pandaren, Draenei, Orks und viele weitere Völker um Azeroth kämpfen. Ihr baut euer Volk langsam auf und müsst euer Reich im richtigen Moment untergehen lassen, um ein neues, noch stärkeres aus dem Boden zu stampfen.

Die spannenden Runden sind immer wieder spaßig und auch für Anfänger gut zu verstehen. Durch die schicke Gestaltung kommt herrliche Warcraft-Atmosphäre auf. Bei Amazon spart ihr aktuell ganze 48% und könnt euch das Brettspiel für nur 42,99€ statt der UVP in Höhe von 82,99€ sichern.

