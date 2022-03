Die Mega-März-Angebote im PSN enden bald. Ihr habt nicht mehr lange Zeit, um von zahlreichen besonders spannenden Angeboten zu profitieren!

Gemeinsam mit dem aufkommenden Ende des März neigt sich auch der aktuelle Sale im PS Store dem Ende zu. Allerdings habt ihr noch ein wenig Zeit, um zahlreiche Spiele für unter 20 Euro abzugreifen! Hier findet ihr insgesamt sieben Tipps, die ihr nicht verpassen solltet!

Was ihr zu den Mega-März-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 31. März 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Mit Mehrspieler-Titeln könnt ihr so gut wie unbegrenzt Spielspaß haben. Allerdings funktionieren viele der Spiele in dieser Liste auch im Einzelspieler-Modus. Wie lange ihr in etwa für die Story alleine braucht, verraten euch Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Bloodborne: Game of the Year Edition

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 25. März 2015 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Bloodborne stammt von den Machern, die erst jüngst Elden Ring veröffentlicht haben. Und während es dieselbe Prämisse einer düsteren und gefährlichen Welt besitzt, geht es beim Gameplay andere Wege. Denn hier müsst ihr viel aggressiver vorgehen und könnt euch nicht etwa hinter einem Schild verstecken. Zudem müsst ihr es auch mit wesentlich mehr Gegnern auf einmal aufnehmen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr düstere Spiele mögt und euch die Story gerne ein wenig selbst zusammensucht, ist Bloodborne etwas für euch. Allerdings solltet ihr wie bei allen Soulsborne-Spielen einiges an Frustresistenz mitbringen. Denn das Spiel ist keineswegs einfach.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die GotY-Edition von Bloodborne ist 50 Prozent gesenkt und kostet aktuell nur noch 17,49 Euro.

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Genre: Schleichspiel | Entwickler: Kojima Productions | Release-Datum: 1. September 2015 | Spielzeit: 79 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience ist das letzte Puzzleteil, das die Story des renommierten Schleichspiels komplettiert. Hier erlebt ihr die Ereignisse, die schließlich zum Beginn von Metal Gear führten, das seines Zeichens das Genre revolutionierte und den Start der extrem erfolgreichen Serie von Designer-Legende Hideo Kojima darstellt. Metal Gear Solid 5 enthält mit Ground Zeroes und Phantom Pain gleich zwei Spiele, in denen ihr euch durch eine Reihe von Militärbasen in einer offenen Welt schleicht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr euch für Schleichspiele interessiert, müsst ihr Metal Gear Solid gespielt haben. Der fünfte Teil der Reihe gibt euch zudem so viele Freiheiten, dass ihr viele Missionen im Notfall gar mit reiner Waffengewalt lösen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das ganze Metal-Gear-Solid-5-Paket bekommt ihr derzeit 80 Prozent günstiger für 3,99 Euro.

XCom 2

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Fireaxis Games | Release-Datum: 30. September 2016 | Spielzeit: 33 Stunden

Was ist das für ein Spiel? XCom 2 setzt die Ereignisse des XCom Remakes fort. Nachdem die Außerirdischen die Erde eingenommen haben, führt die Menschheit einen Guerillakrieg gegen die Invasoren und ihr führt ihn an. Ihr führt Sabotage-Missionen mit einer kleinen Gruppe von Soldaten durch und erforscht parallel dazu immer bessere Technologien, um die Oberhand zu behalten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr gerne taktiert und zudem das Gefühl liebt, euch mit überlegenen Strategien gegen eine Übermacht zur Wehr zu setzen, bekommt ihr mit Xcom 2 das richtige Spiel. Denn nur wenn ihr hier überlegt vorgeht, könnt ihr die Einsätze erfolgreich abschließen. Zudem ist es auch herausfordernd, da ihr auf eure Soldaten aufpassen müsst. Denn wenn einer von denen ins virtuelle GRas beißt, bekommt ihr ihn nicht wieder.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Xcom 2 hat einen besonders starken Rabatt von 95 Prozent. Statt 49,99 Euro müsst ihr nur noch 2,49 Euro zahlen.

Grim Fandango: Remastered

Genre: Adventure | Entwickler: R | Release-Datum: 27. Januar 2015 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Grim Fandango ist ein Klassiker unter den Adventure-Spielen. In der Rolle von Manuel „Manny“ Calavera arbeitet ihr hier für das Department der Toten und müsst verstorbene Seelen in die neunte Unterwelt bringen. Während dieser Arbeit kommt ihr jedoch korrupten Machenschaften auf die Spur.

Für wen lohnt sich das Spiel? Grim Fandango richtet sich klar an Fans klassischer Adventures, und wird vor allem durch seinen Humor sowie seine Geschichte getragen. Die Remastered-Version beseitigt zudem einige Schwächen des Originals, wodurch es auch heutzutage noch ansehnlich und gut spielbar ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Grim Fandango Remastered kostet durch einen Rabatt von 60 Prozent keine 14,99 Euro mehr, sondern nur noch 5,99 Euro.

Hotline Miami

Genre: Action | Entwickler: Dennaton Games | Release-Datum: 20. August 2014 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Hotline Miami spielt ihr einen Gangster, der unter der russischen Mafia aufräumt. Das geschieht in der Vogelperspektive, in der ihr Protagonist Jacket durch die Level steuert und mit allerlei Nahkampf- und Schusswaffen Gegner aus dem Weg räumt und immer und immer wieder aufs neue das Zeitliche segnet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hotline Miami ist knallhart und zieht seinen gesamten Reiz aus dem Schwierigkeitsgrad. Denn wenn ihr nur ein einziges Mal getroffen werdet, müsst ihr ein Level von vorne beginnen. Die sind jedoch immer sehr überschaubar und lassen sich innerhalb weniger Minuten beenden. Zudem gibt es vereinzelte Checkpoints. Abseits dessen kann das Spiel zudem mit einem wundervollen Soundtrack und Stil beeindrucken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hotline Miami ist derzeit 80 Prozent reduziert. Das Action-Abenteuer gibt es damit für 1,99 Euro.

Ys Origin

Genre: Action-RPG | Entwickler: Nihon Falcom | Release-Datum: 21. Februar 2017 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ys Origins ist der chronologische Start der Actionrollenspielserie Ys. Die zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Geschwindigkeit aus. Denn die Kämpfe sind extrem flott. Das Kampfsystem dreht sich dabei darum, dass ihr Combos aufbaut und ein Boost-Meter füllt, um einige Zeit noch schneller und stärker angreifen zu können.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr ein besonders actionreiches Spiel sucht, lohnt sich ein Blick auf Ys. Und mit Origins habt ihr zudem den idealen Einstieg. Denn als Prequel müsst ihr nicht wissen, was in den späteren Teilen passieren wird.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ys Origin kostet nur noch 5,99 Euro. 70 Prozent weniger als der übliche Preis von 19,99 Euro.

Valkyria Chronicles: Remastered

Genre: SRPG | Entwickler: MediaVision | Release-Datum: 17. Mai 2016 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Valkyria Chronicles erzählt die Geschichte von einem fiktiven Konflikt, der sich stark am zweiten Weltkrieg orientiert. In Sachen Gameplay hingegen erwartet euch eine Mischung aus Echtzeit und Rundenkämpfen. Eure Einheiten steuert ihr hier direkt und auch zielen müsst ihr selber. All das, während ihr unter Feindbeschuss steht. Da ihr jedoch rundenbasiert zieht, ist das Gameplay eher mit Spielen wie etwa XCom zu vergleichen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Valkyria Chronicles beeindruckt dadurch nicht nur mit seinem Setting, sondern auch dem sehr taktischen Gameplay. Zudem kommt auch eine sehr dichte Atmosphäre auf und die Story wird ebenso mitreißend erzählt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Valkyria Chronicles Remastered gibt es derzeit für 7,99 Euro und damit 60 Prozent günstiger als üblich.

Nichts dabei gewesen?

Im Mega-März gibt es noch weitere spannende Angebote, für die ihr aber auch schonmal mehr als 20 Euro zahlen müsst. Eine Reihe von sieben weiteren Empfehlungen findet ihr in einer separaten Liste.