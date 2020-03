Im Medion-Shop könnt ihr euch DOOM Eternal günstiger als beim Keyseller sichern, wenn ihr euch Gaming-Hardware von Medion kauft.

Am 20. März erscheint DOOM Eternal und ihr könnt euch euren Bethesda-Key für PC nun besonders günstig sichern. Bei Medion gibt es eine besondere Aktion rund um den Release. Beim Kauf von verschiedener Gaming-Hardware erhaltet ihr einen 50 Prozent Gutschein auf DOOM Eternal.

Vorbesteller-Bonus sichern: Alle, die DOOM Eternal vor dem 19. April bei Medion kaufen, erhalten zudem den Vorbesteller-Bonus in Form des Rip-and-Tear-Pack. Außerdem gibt es DOOM 64 als Spiel gratis dazu. Bei Medion bekommt ihr also den Bonus länger als bei jedem anderen Shop.

So funktioniert die Aktion: Ihr kauft eines der Produkte von der Aktionsseite bis zum 19. April. Anschließend erhaltet ihr ein bis zwei Tage nach dem Kauf per E-Mail einen Gutscheincode, der den Kaufpreis von DOOM Eternal im Medion-Shop um 50% senkt.



Diesen könnt ihr dann am Releasetag, also diesen Freitag im Medionshop einlösen. Noch wird DOOM Eternal nicht im Shop bei Medion gelistet. Sobald dies soweit ist, werden wir den Link hier entsprechend einfügen.

Zusammengefasst:

Teilnehmendes Gaming-Hardware-Produkt von Medion kaufen Nach 1-2 Tagen den 50% Gutschein für DOOM Eternal erhalten Am Releasetag DOOM Eternal im Medion-Shop günstiger kaufen Anschließend erhaltet ihr euren Vorbesteller-Code

Diese Gaming-Hardware zählt unter anderem zur Aktion:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.