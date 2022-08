Gamescom-Sale: Bei Medion könnt ihr jetzt beim Kauf von Gaming PCs und Monitoren ordentlich sparen

Bei Medion bekommt ihr jetzt im Pre Gamescom-Sale ein paar tolle Angebote. Sichert euch Gaming PCs und Monitore mit bis zu 50% Rabatt.

Der Pre Gamescom-Sale von Medion läuft vom 18. bis zum 21. August und bietet ein paar richtig gute Angebote. Darunter sind zwei leistungsstarke Gaming PCs, zu denen ihr sogar einen Sessel gratis bekommt. Außerdem: Ein starker WQHD Gaming Monitor von Lenovo.

Gaming PC mit RTX 3070 und Gratis-Sessel

Mit dem MEDION ERAZER Engineer X20 spielt ihr ab sofort in der obersten Liga mit. Der Gaming PC kommt mit einer Nvidia GeForce RTX 3070, einem Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation, 32 GB RAM und einer 2 TB SSD mit ausreichend Speicherplatz für all eure Spiele. Mit dieser Maschine steht Next-Gen-Gaming nichts mehr im Weg.

Obendrauf könnt ihr euch mit dem Code CHAIR einen Gaming Sessel gratis dazu sichern! Für den Sale ist der Rechner um 20% reduziert. Statt 2299,95 Euro zahlt ihr so nur noch 1849,95€. Schlagt jetzt zu und vergesst beim Check-Out nicht den Code CHAIR für einen gratis Gaming Sessel.

Gaming PC im Angebot

Nur wenig schwächer ist die Ausstattung des MEDION ERAZER Engineer X25, der aktuell bei Medion im Angebot ist. Mit AMD Radeon RX 6700 XT, Ryzen 5 5600X, 16 GB RAM und 1 TB SSD handelt es sich trotzdem um einen richtig starken Gaming PC.

Regulär kostet euch der Rechner 1849,95 Euro. Im Aktionszeitraum vom 18. bis zum 21. August bekommt ihr ihn aber 16% günstiger und zahlt nur noch 1549,95€. Auch hier könnt ihr euch mit dem Code CHAIR einen Gaming Sessel gratis sichern.

WQHD Curved Monitor mit 144 Hz

Passend zu den Gaming PCs bietet Medion im Pre Gamescom-Sale auch einen richtig starken Gaming Monitor von Lenovo an. Der LENOVO G34w-10 ist ein Curved Monitor, der in WQHD auflöst und eine Bildwiederholrate von 144 Hz bietet. Auch die Reaktionszeit des 32 Zoll Displays ist mit nur 1 ms extrem kurz.

Der Monitor eignet sich dadurch hervorragend für schnelle Spiele und zieht euch durch den gekrümmten Bildschirm direkt ins Geschehen. Sichert euch den Gaming Monitor im Curved-Design jetzt für nur 444€.

Bequemer Gaming Sessel

Der MEDION ERAZER X89110 ist ein Gaming Sessel, aus dem ihr am liebsten gar nicht mehr aufstehen wollt. Das sportliche Design passt in jedes Wohnzimmer und macht einiges her. Unter der bequemen Sitzfläche ist ein Fach für euren Controller angebracht.

Die Polster schmiegen sich an euren Körper an und das Lendenkissen sorgt auch bei langen Gaming Sessions für eine gesunde Sitzhaltung, wodurch Rückenschmerzen vermieden werden können. Aktuell spart ihr beim Kauf des Gaming Sessel ganze 50%. Statt 199,95 Euro werden nur noch 99,95€ fällig.

In unserer Übersicht findet ihr außerdem noch jede Menge weitere Deals. Hier prüfen und vergleichen unsere Autoren jeden Tag die besten Aktionen und Angebote für euch.