Bei MEDION gibt es zur Gamescom Angebote für Gaming-Notebooks und PC-Spiele. Zudem eine Aktion mit McDonalds für PlayStation Now.

Die Gamescom ist immer eine gute Gelegenheit für Schnäppchen rund ums Gaming. Dabei erwarten euch nicht nur die Gamescom Deals bei MediaMarkt und Saturn, sondern auch bei anderen Herstellern und Händlern.

Darunter gibt es nun besondere Angebote bei MEDION. Allen voran bekommt ihr einige Gaming-Notebooks günstiger, sowie PC-Spiele zu tollen Preisen.

MEDION ERAZER Beast X10 zum Bestpreis

So gut ist das Angebot: Das MEDION ERAZER Beast X10 Gaming-Notebook bekommt ihr zum absoluten Bestpreis. Im Angebot bei MEDION kostet es euch nur 2.099 Euro. Damit spart ihr 100 Euro auf den bisher günstigsten Preis.

Diese Hardware ist verbaut:

Display: 17,3 Zoll IPS-Panel mit Full-HD und 144 Hz

17,3 Zoll IPS-Panel mit Full-HD und 144 Hz Prozessor: Intel Core i7-10750H mit 6x 2,6 GHz

Intel Core i7-10750H mit 6x 2,6 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 Super mit 8 GB GDDR6

Nvidia GeForce RTX 2070 Super mit 8 GB GDDR6 RAM: 32 GB DDR4 mit 2.666 MHz

32 GB DDR4 mit 2.666 MHz Speicherplatz: 1 TB SSD

1 TB SSD Tastatur: Backlit-Keyboard mit RGB

Beim Betriebssystem kommt Windows 10 Home zum Einsatz.

Leistungsstarkes Gaming-Notebook: Mit der verbauten Hardware bietet der MEDION ERAZER Beast X10 genügend Leistung um aktuelle Top-Titel, sowie künftige Spiele mit maximalen Details spielen zu können. Dank der 144 Hz des Displays könnt ihr zudem schnelle Games wie Shooter und MOBAs besonders gut spielen.

MEDION ERAZER Crawler E10 Einsteiger-Notebook

Top-Angebot: Das MEDION ERAZER Crawler E10 Gaming-Notebook bekommt ihr im Gamescom-Angebot von MEDION für nur 949,95 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und nochmal rund 30 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Diese Hardware erwartet euch:

Display: 15,6 Zoll IPS-Panel mit Full-HD

15,6 Zoll IPS-Panel mit Full-HD Prozessor: Intel Core i5-10300H mit 4x 2,5 GHz

Intel Core i5-10300H mit 4x 2,5 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR6

Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR6 RAM: 8 GB DDR4 mit 2.666 MHz

8 GB DDR4 mit 2.666 MHz Speicherplatz: 512 GB SSD + 1 TB HDD

Windows 10 Home ist als Betriebssystem vorinstalliert.

Gaming-Notebook für Einsteiger: Das MEDION ERAZER Crawler E10 setzt auf die neueste Prozessor-Generation von Intel und bei der Grafikkarte auf eine mit GDDR6 VRAM. Insgesamt ist das Gaming-Notebook in der Lage aktuelle Spiele mit mittleren bis sehr hohen Details abzuspielen. Natürlich abhängig vom jeweiligen Spiel.

Dennoch ist es in Kombination mit dem Preis ein guter Einsteiger-Laptop und gerade zum Beispiel für Studenten, die vielleicht ein wenig neben der Arbeit spielen wollen, bestens geeignet.

PC-Spiele wie Batman & Landwirtschafts-Simulator reduziert

Neben der Hardware gibt es bei MEDION auch ein paar Spiele für den PC im Angebot günstiger. Darunter zum Beispiel Batman: Arkham Knight für nur fünf Euro.

Bei den Spielen handelt es sich jeweils um die digitale Edition.

Dieses Paket gibt es aktuell bei MEDION zu gewinnen.

2-für-1 – PlayStation Now günstiger kaufen

So funktionierts: Wenn ihr das Abonnement für PlayStation Now aktuell besonders günstig kaufen wollt, könnt ihr dies einfach durch eine Aktion von MEDION und McDonalds machen.

Es gibt aktuell ein Gewinnspiel der beiden, bei dem ihr ein PlayStation LifeStyle-Paket gewinnen könnt. Gleichzeitig erhalten Teilnehmer die Chance auf einen Code, um PlayStation Now günstiger kaufen zu können.

Dafür müsst ihr einfach nur in der McDonalds App auf den Teilnahme-Button für das PlayStation LifeStyle-Paket klicken und schon erhaltet ihr einen Gutscheincode um PlayStation Now im MEDION Shop günstiger kaufen zu können. Eventuell allerdings auch eine Niete.



Dabei erhaltet ihr zum Beispiel sechs Monate PS Now zum Preis von nur 24,98 Euro und spart damit 50 Prozent gegenüber dem Normalpreis. Ihr könnt auch einen Code für zwei Monate und 24 Monate PlayStation Now erhalten.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.