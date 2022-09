Inflationsausgleich: 4K TV von Sony für PS4 & PS5 jetzt bei MediaMarkt im Angebot

MediaMarkt hat mit dem Inflationsausgleich eine neue Aktion gestartet. Hier könnt ihr euch einen 4K TV von SONY für PS4 & PS5 günstig sichern.

Zur Zeit wird alles teurer. Um dem entgegenzuwirken startet MediaMarkt jetzt eine neue Aktion. Beim Inflationsausgleich sind viele Produkte aus unterschiedlichen Kategorien günstig im Angebot. Eines des Highlights ist ein 4K TV von SONY, der perfekt für PS4 und PS5 geeignet ist.

SONY Bravia: 4K TV für PS4 & PS5

Der SONY XR-55X92J ist ein erstklassiger 4K TV im beliebten 55 Zoll Format. Der japanische Hersteller setzt bei dieser Reihe auf die bewährte LED-Technologie in höchster Qualität. Ihr bekommt gestochen scharfe Bilder und naturgetreue Farben. Auch der Sound kann tatsächlich überzeugen. An einen OLED Fernseher kommt er zwar nicht ganz ran, dafür ist er deutlich günstiger und auch in helleren Räumen brauchbar.

Besonders interessant ist das Modell aber, wenn ihr eure PS4 oder PS5 daran anschließen möchtet. Gerade beim Next-Gen-Gaming lässt der TV nämlich ordentlich die Muskeln spielen. Die Bildwiederholrate von 120 Hz und die passenden HDMI 2.1-Anschlüsse sind optimal auf die PS5 zugeschnitten, damit ihr flüssige Bilder in 4K mit bis zu 120 FPS genießen könnt.

Exklusiv bei Sony gibt es außerdem die praktischen Bravia-Features. So erkennt der Fernseher eure PS5 und stellt automatisch den Spiele-Modus ein, der reaktionsschnellere Eingaben ermöglicht. Darüber hinaus gibt es für jedes Modell die perfekten HDR-Einstellungen, die ebenfalls automatisch ausgewählt werden.

Jetzt zuschlagen: SONY XR-55X92J im Angebot

Die UVP des Fernsehers beträgt 1299 Euro. Bei MediaMarkt wird er aktuell schon für nur 899€ angeboten. Auch wenn das Modell in der Vergangenheit schon günstiger war, handelt es sich hierbei um einen richtig guten Deal. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 139 cm / 55 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Dual database processing, XR 4K Upscaling, XR Super Resolution, Live Colour™ Technologie, Rich Color Enhancer, XR Smoothing, XR Triluminos Pro™, Dynamic Contrast Enhancer, XR HDR Remaster, XR Contrast Booster, XR Motion Clarity (Auto mode), Dolby Vision, Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced, Ambient Optimisation Bildverhältnis 16:9 LED Hintergrundbeleuchtung Ja LED-Technologie Full Array LED High Dynamic Range (HDR) Ja Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 2x USB,

1x digitaler Audioausgang, 1x Composite Video IN,

1x Antenne, 2x Satellit, 1x LAN, 1x Kopfhörerausgang, 1x CI+

Weitere Deals

Wenn ihr auch auf Reisen nicht auf die volle Gaming-Power eures Rechners verzichten wollt, solltet ihr über einen Gaming Laptop nachdenken. Bei Amazon ist aktuell ein Modell mit RTX 3070 Ti richtig günstig zu haben:

Alleskönner zum Mitnehmen: Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti bei Amazon im Angebot

Noch mehr Deals wie diese findet ihr außerdem in unserer Übersicht. Schaut hier regelmäßig vorbei, wir stellen euch nämlich jeden Tag die besten Angebote und Aktionen vor.