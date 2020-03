MediaMarkt hat einen neuen Prospekt mit interessanten Angeboten rund um 4K TVs, PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One. Sichert euch die besten Deals.

Im aktuellen MediaMarkt Prospekt bekommt ihr eine Vielzahl an Angeboten. Wir haben euch die besten Deals herausgesucht und allen voran könnt ihr euch das Surface Book 2 zum aktuellen Bestpreis kaufen. Des Weiteren sind zwei SSDs von SanDisk stark reduziert und die Xbox One S gibt es aktuell nirgends günstiger.

Wie lange gelten die Angebote? Alle Deals im MediaMarkt Prospekt gelten bis zum 16. März oder solange der Vorrat jeweils reicht.

Disney Plus Angebot: Sichert euch jetzt den Frühbucherrabatt

Surface Book 2 günstig wie nie zuvor

Top-Angebot bei MediaMarkt: Im Prospekt kostet das Surface Book 2 nur 1.099 Euro. Günstiger gab es das Convertible-Notebook vom Microsoft bisher noch nie.

Perfekter Office-Laptop: Das Surface Book 2 verfügt natürlich nicht über eine besonders hohe Grafikleistung. Microsoft setzt es mehr im Bereich von Office-Tätigkeiten und für Studenten an. Entsprechend fällt die Hardware etwas leistungsschwächer aus.

Dafür erhaltet ihr die Möglichkeit das Display auch als eine Art Tablet zu nutzen und die Akkulaufzeit bei Video-Wiedergabe soll laut Microsoft bei bis zu 17 Stunden liegen. Mit 1,53 kg ist es zudem relativ leicht. Somit ist es sehr gut für enge Hörsaalplätze und für unterwegs geeignet.

Die verbaute Hardware:

CPU: Intel Core i5-8350U mit 1,7 GHz pro Kern (4 Kerne)

RAM: 8 GB

Grafik: Intel HD-Grafik 620

Speicherplatz: 256 GB SSD

Eine SSD zum Bestpreis für mehr Leistung im PC

Der beste Leistungsschub für euren Gaming-PC: Im Angebot des MediaMarkt Prospekts bekommt ihr die ultimative Verbesserung für euren PC: eine SSD zum Bestpreis. Solltet ihr im Jahr 2020 tatsächlich noch keine SSD im PC haben, dann ist jetzt ein Zeitpunkt das zu ändern.

Bei MediaMarkt gibt es die SanDisk Ultra mit 512 GB und 1 TB jeweils zum aktuell günstigsten Preis. Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es im PC-Bereich nicht. Mit einer SSD fährt euer PC nicht nur schneller hoch, er arbeitet auch in allen Bereichen des Betriebssystem schneller.

Gerade Ordner mit vielen tausenden Dateien kann er dann deutlich schneller laden als mit einer HDD. Auch Spiele profitieren mal besser, mal schlechter von einer SSD und haben zum Beispiel verkürzte Ladezeiten.

Xbox One S All Digital Edition für nur 129 Euro

So gut ist das Angebot: Die absolute Bestpreis für die Xbox One S All Digital Edition liegt bei 99 Euro. Diesen Preis erreichte sie zuletzt am Black Friday. Solltet ihr das Angebot damals verpasst haben, gibt es nun aber dennoch erneut ein sehr gutes. Im MediaMarkt Prospekt kostet die Konsole nur 129 Euro. Damit spart ihr rund 40 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.



Das bietet die Xbox One S All Digital: Microsoft verzichtet bei dieser Version der Xbox One S auf ein Laufwerk. Dadurch ist sie ausschließlich für digitale Spiele und Filme geeignet. Gehört ihr aber sowieso zu denjenigen, die ihre Spiele und Filme nur noch digital kaufen, dann ist das hier ein gutes Angebot.

Im Bundle sind auch gleich drei Spiele enthalten.

Minecraft

Sea of Thieves

Fortnite mit Rogue Spider Shield und 2.000 V-Bucks

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.