Im neuen MediaMarkt Prospekt gibt es im Angebot ein PS4 Pro Hit-Bundle, einen Sony 4K TV und das ASUS ZenBook Duo 14 deutlich günstiger.

Es gibt einen neuen Prospekt von MediaMarkt und ihr könnt die darin enthaltenen Deals noch bis zum 21. April oder solange der Vorrat reicht, nutzen. Dabei stehen euch einige Entertainment-Highlights zur Auswahl.

Perfekt um sich nach Ostern nochmal selber zu beschenken. Vor allem das ZenBook Duo 14 ist mit seinen zwei Displays ein besonders interessantes Notebook.

Sony KD-65XF9005 4K TV mit 65 Zoll

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt im MediaMarkt Prospekt den Sony KD-65XF9005 4K-Fernseher für nur 999 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den TV. Die Lieferzeit gibt MediaMarkt mit dem 20. bis 21. April an.

Das erwartet euch mit dem 4K TV: Allen voran erhaltet ihr einen Fernseher, der eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale hat. Neben der 4K-Auflösung bietet der Sony TV eine starke Leistung dank des X1 Extreme Prozessors.

Des Weiteren setzt er auf diese Features:

HDR

Dolby Vision

X-tended Dynamic Range Pro

X-Motion Clariy

4K X-Reality Pro

Full Arry LED

Besonders macht ihn zudem, dass er ein Android TV ist. Dadurch könnt ihr ihn mit eurem Smartphone verbinden und den Google Play Store direkt am Fernseher nutzen.

ASUS ZenBook Duo 14 – Das besondere Notebook

Top-Angebot: Bei MediaMarkt bekommt ihr im Angebot das ASUS ZenBook Duo 14 UX481FA für nur 1.299 Euro. Das ist nicht nur der aktuelle Bestpreis, sondern zugleich der bisher günstigste Preis, den es für das Notebook gab.

Das macht es besonders: Mit dem ASUS ZenBook Duo 14 bekommt ihr ein Notebook, das auf ein 14 Zoll Display setzt. Gleichzeitig verfügt es noch über ein ScreenPad Plus, eine Art zweites Display mit einer Größe von 12,6 Zoll. So könnt ihr auf beiden Displays arbeiten und Apps ausführen.

Diese Hardware steckt drin:

Display: 14 Zoll und 12,6 Zoll jeweils mit Full-HD

14 Zoll und 12,6 Zoll jeweils mit Full-HD CPU: Intel Core i7-10510U

Intel Core i7-10510U RAM: 16 GB

16 GB Speicherplatz: 512 GB SSD

512 GB SSD Grafikkarte: Intel HD Grafik 620

Intel HD Grafik 620 Touchscreen: Ja

Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert.

PS4 Pro PlayStation Hits-Bundle zum aktuellen Bestpreis

Das Angebot: Ihr bekommt die PS4 Pro im Bundle mit sechs Spielen von Naughty Dogs für nur 399,99 Euro. Damit erhaltet ihr dieses bei MediaMarkt zum aktuellen Bestpreis.

Das steckt im PS4 Bundle: Euch erwarten sechs PlayStation Hits von Naughty Dog. Wer The Last of Us und Uncharted schon immer mal spielen wollte, bekommt hier ein sehr gutes Angebot.

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

