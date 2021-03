MediaMarkt Oster-Angebote: Spiele für PS4 zum aktuellen Bestpreis

Im Angebot bei MediaMarkt gibt es PS4-Spiele wie The Last of Us 2, God of War und Death Stranding besonders günstig.

MediaMarkt hat die Oster-Angebote gestartet und allen voran könnt ihr euch Spiele für die PlayStation 4 günstiger kaufen. Darunter finden sich absolute Top-Titel der letzten Generation. Diese lassen sich natürlich auch auf der PS5 spielen, falls ihr euch die neue Konsole schon sichern konntet.

Neben den Spielen gibt es natürlich noch weitere Top-Angebote im Gaming- und Entertainment-Bereich.

PS4-Spiele im Angebot

Jetzt das GOTY 2020 kaufen: Im Oster-Angebot bei MediaMarkt könnt ihr euch unter anderem mit The Last of Us 2 das Game of the Year 2020 günstiger sichern. Für GamePro.de ist das Action-Adventure ein “schonungsloses Meisterwerk”, das im Test mit 97 Punkten eine herausragende Wertung erhalten hat. Daneben finden sich noch weitere absolute Blockbuster-Highlights im Angebot wider.

Das Game of the Year 2020 gibt es nun günstiger.

Seagate Game Drive The Last of Us 2 Special Edition

Passend zum Angebot für The Last of Us 2 gibt es im Osterangebot von MediaMarkt die Seagate The Last of Us 2 Special Edition der Game Drive-Festplatte. Sichert euch damit zwei Terrabyte externen Speicherplatz im besonderen Design für eure PS4. Auf der Festplatte ist das ikonische Farnblatt-Tattoo von Ellie abgebildet.

Das Seagate Game Drive lässt sich zudem ganz einfach per USB Plug-and-Play anschließen.

