MediaMarkt hat das, was eurem Homeoffice gefehlt hat: Hochwertige Arbeits-Laptops mit starker Hardware und Windows 11.

Mittlerweile ist das Arbeiten im Homeoffice weit verbreitet. Wer nicht den stromfressenden Gaming-PC verwenden möchte und trotzdem von flotter Hardware profitieren will, sollte jetzt zu MediaMarkt schauen. Denn dort bekommt ihr Homeoffice Laptops, mit denen die Plackerei in den eigenen vier Wänden deutlich einfacher von der Hand geht.

Extra leicht fürs Homeoffice: MICROSOFT Surface Laptop 5

Der Laptop für überall: Egal ob ihr damit zwischen Büro und Homeoffice hin- und herpendelt, im Zug noch etwas erledigen wollt, oder auch mal auf der Couch arbeitet, der Surface 5 Laptop ist eine gute Wahl. Gerade mal knapp 1,3 kg wiegt er und ist zusammengeklappt weniger als 15 mm dick. Trotzdem hat er einiges an Geschwindigkeit zu bieten, 8 GB RAM und der Intel Core™ i5-1235U Prozessor sorgen für flüssige Abläufe.

Die Hardware im Überblick:

Prozessor : Intel Core™ i5-1235U

: Intel Core™ i5-1235U Bildschirm : 13,5 Zoll (2.256 x 1.504)

: 13,5 Zoll (2.256 x 1.504) Arbeitsspeicher : 8 GB LPDDR5X RAM

: 8 GB LPDDR5X RAM Festplatte : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Größe/Gewicht : 308 mm x 14.5 mm x 223 mm; 1,27 kg

: 308 mm x 14.5 mm x 223 mm; 1,27 kg Betriebssystem: Windows 11 Home

Starkes Convertible: SAMSUNG Galaxy Book2 Pro 360 EVO

Maximal variabel: Laptop oder Tablet? Why not both! Die Liste der Vorteile des Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 EVO ist so lang wie der Name: Starke Hardware mit Intel Iris Xe Grafik und Intel Core i5 Prozessor für alle Anwendungszwecke, gute Webcam, 1 kg leicht und, und, und. Eine absolute Empfehlung für alle, die zum Arbeiten sowohl ein Tablet als auch einen Laptop brauchen.

Die Hardware im Überblick:

Prozessor : Intel Core i5-1240P

: Intel Core i5-1240P Bildschirm : 13,3 Zoll (1.920 x 1.080)

: 13,3 Zoll (1.920 x 1.080) Arbeitsspeicher : 8 GB LPDDR5X RAM

: 8 GB LPDDR5X RAM Festplatte : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Größe/Gewicht : 302.5 mm x 202 mm x 11.5 mm; 1,04 kg

: 302.5 mm x 202 mm x 11.5 mm; 1,04 kg Betriebssystem: Windows 11

