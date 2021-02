MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag: Nintendo Switch Bundle im Angebot

Das erhaltet ihr: Im Bundle gibt es die Nintendo Switch Lite in Türkis oder Koralle. Dazu bekommt ihr einen Download-Code für Animal Crossing: New Horizons und drei Monate Nintendo Switch Online sind ebenfalls enthalten. Mit dem Abo könnt ihr Spiele auf der Switch auch im Online-Multiplayer spielen und erhaltet Zugriff auf ausgewählte NES- und SNES-Spiele.

So lange gelten die Angebote: Alle Deals beim GDD gelten bis zum nächsten Tag (also Mittwoch), um 9 Uhr MEZ und solange der Vorrat jeweils reicht.

Das ist der MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag (GDD): Jeden Dienstag ab 9 Uhr MEZ gibt es bei MediaMarkt eine neue Auswahl an speziellen Angeboten. Hierbei bietet der Händler im Online-Shop nur wenige Produkte aus verschiedenen Bereichen günstiger an. Diese in der Regel aber zu sehr guten Preisen.

