MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag: PS4-Spiele & WoW-Brettspiel im Angebot

Beim Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt könnt ihr im Angebot PS4-Spiele und Small World of Warcraft günstiger kaufen.

Bis Mittwoch, den 18. November um 8 Uhr MEZ gibt es wieder einige Top-Deals beim MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag. Diese gelten wie immer zudem solange der Vorrat reicht. Diese Woche erwarten euch ein paar besonders interessante Gaming-Angebote.

PS4-Spiele im Bundle besonders günstig

PlayStation Hits im Bundle: Bei MediaMarkt bekommt ihr im Angebot das Bundle bestehend aus Spider-Man, The Last of Us Remastered und Horizon Zero Dawn Complete Edition für nur 39,97 Euro. Damit spart ihr ein paar Euro gegenüber den besten Einzelpreisen und erhaltet für relativ wenig Geld jede Menge Spielzeit.

Alle drei Titel gehören zu den besten Spielen der PlayStation 4 und haben herausragende Wertungen bei den Fans, sowie der Fachpresse erhalten.

Small World of Warcarft zum Bestpreis

Ein Brettspiel für alle WoW-Fans: Small World of Warcraft könnt ihr beim Gönn-Dir-Dienstag zum aktuellen Bestpreis von nur 39,99 Euro kaufen. Das Brettspiel aus dem Hause Asmodee verlangt von euch strategisches Denken und die Bereitschaft euer Volk zu opfern, um den Sieg davon zu tragen.

Das ist alles im Spiel enthalten:

6 Doppelseitige Spielpläne

16 Völker aus World of Warcraft mit Bannern & Plättchen

20 Spezialfähigkeitsplättchen

7 Legendäre Orte & 5 Artefakte

10 Berge, 15 Murlocs, 9 Irrwischbarrieren, 4 Harmonieplättchen, 12 Bomben, 1 Champion, 10 Forts, 2 Militäraufgaben, 5 Tiere & 6 Wachtürme

1 Rundentableau & 1 Rundenanzeiger

110 Siegmünzen

5 Regelübersichten

1 Verstärkungswürfel

1 Spielanleitung

1 Regelblatt für die Team-Variante

Der perfekte Sitz zu eurer PS5

Ein Gaming-Sitzsack im Angebot: Von Gamewarez gibt es bei MediaMarkt den PlayStation-Sitzsack in der Limited Edition im Angebot für nur 97,47 Euro. Damit könnt ihr euch passend zum Release der PS5 mit einem PlayStation-Sitzsack eindecken.

Ich selbst habe ebenfalls einen Sitzsack der Marke und kann diesen nur empfehlen, wenn ihr beim Zocken an der Konsole etwas tiefer sitzen wollt. Der Sitzsack passt sich sehr gut eurer Form an, ist auch nach mehreren Stunden des Spielens äußerst bequem und insgesamt sehr robust.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.