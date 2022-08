Gute Haltungsnoten: Ergonomischer Gaming-Stuhl von Snakebyte jetzt bei MediaMarkt im Angebot

Mit dem Gaming-Stuhl von Snakebyte, der bei MediaMarkt im Angebot ist, sitzt ihr auch in langen Sessions bequem und vermeidet Rückenschmerzen.

Die allerbeste Gaming-Hardware bringt uns nichts, wenn wir schon nach kurzer Zeit Rückenschmerzen oder andere Beschwerden bekommen. Und auch langfristig wirkt sich eine ungesunde Körperhaltung negativ auf die Gesundheit aus. Abhilfe verschafft hier ein bequemer Gaming-Stuhl wie der Snakebyte Gaming Seat EVO, der bei MediaMarkt gerade besonders günstig ist.

MediaMarkt: Snakebyte Gaming Seat EVO im Angebot

Das Angebot: MediaMarkt bietet den Snakebyte Gaming Seat EVO jetzt für nur 129,99€ an. Der Versand ist dabei komplett gratis.

Preisvergleich: Die UVP liegt bei 199,99 Euro. Im Vergleich dazu beträgt der aktuelle Rabatt 35%. Mit Saturn kann nur das Schwesterunternehmen den selben Preis für den Gaming-Stuhl bieten. Bei anderen Anbietern wird es deutlich teurer. Der nächstbeste Preis beträgt hier schon 159,99 Euro. Auch historisch gesehen ist der Preis richtig gut. Am Tiefstpreis von 122,99 Euro aus dem Dezember 2021 kratzt das aktuelle Angebot nur knapp vorbei. (Quelle: geizhals.de)

Fazit: Mit dem Gaming-Stuhl von Snakebyte könnt ihr euch langfristig etwas gutes tun. Aktuell bekommt ihr das Modell günstig wie lange nicht mehr. Wenn ihr Bedarf habt, könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen!

Den Gaming-Stuhl von Snakebyte gibt es in drei schicken Farben.

Das bietet der Gaming-Stuhl

Der Snakebyte Gaming Seat EVO ist auf lange Sessions in einer gesunden Sitzposition ausgerichtet. Mit den vielen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten kannst du den Stuhl genau so einstellen, wie du ihn benötigst. Das Lendenkissen stabilisiert den unteren Rücken und unterstützt so natürlich eine gesunde Haltung.

Trotzdem kannst du dich in dem Gaming-Stuhl auch mal ordentlich zurücklehnen. Die Lehne ist flexibel und erlaubt verschiedene Sitzpositionen. Mit Schwarz, Blau und Grün stehen drei Farben zur Auswahl, jede davon sieht gut aus und verpasst dem Gaming-Stuhl eine stylische Note.

Kopf- / Nackenkissen Ja Lendenkissen Ja Oberflächenmaterial Kunstleder Max. Tragkraft 139 kg Besondere Merkmale Extra stark gepolsterte Armlehnen

Sitzuntergestell für hohen Komfort Sitzbreite 50 cm Sitzhöhe 46-54 cm Sitztiefe 50 cm Breite 580 mm Höhe 840 mm Tiefe 320 mm Gewicht (laut Hersteller) 24 kg

