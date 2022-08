Für den Weg zur gamescom und zurück: Gaming Laptops mit RTX 3060 im Angebot

Bei MediaMarkt sind aktuell einige Gaming Laptops im Angebot. Darunter sind Modelle mit GeForce RTX 3060, RTX 3050 und RTX 3050 Ti.

Die Aktion läuft noch bis zum 29. August. Verschiedene Gaming Laptops sind dabei günstiger zu haben. Schaut euch das Sortiment doch einfach hier an:

Günstiger Allrounder: MEDION ERAZER Crawler E15

Mit dem MEDION ERAZER Crawler E15 bekommt ihr einen guten Gaming Laptop zum Einstiegspreis. Ausgestattet mit AMD Ryzen 5-Prozessor und NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti solltet ihr die allermeisten Spiele locker und flüssig zum Laufen bringen. Ergänzt wird das ganze durch ein 15,6 Zoll Full HD-Display, 16 GB RAM und 512 GB SSD.

Den Gaming Laptop bekommt ihr bei MediaMarkt aktuell für günstige 999€. Regulär kostet er 1299 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Ein Alien unter Gaming Laptops: DELL Alienware X14 R1

DELL gilt nicht umsonst als einer der absoluten Premium-Hersteller in Sachen Gaming-Hardware und der Alienware X14 R1 Gaming Laptop fügt sich nahtlos in dieses Bild ein. Dank GeForce RTX 3060 und neuestem Intel Core i7 Prozessor könnt ihr so ziemlich alle modernen Spiele mit hohen Einstellungen auf das Full HD-Display zaubern.

Die Verarbeitung des Geräts ist darüber hinaus absolut Top und der recht kleine und ultradünne Laptop eignet sich wirklich für jede Reise. Bei MediaMarkt zahlt ihr aktuell nur 2222€ statt 2599 Euro.

Jetzt zuschlagen: Gaming Laptop mit RTX 3060 im Angebot!

Die goldene Mitte: ASUS ROG Zephyrus G14

Ziemlich genau zwischen den anderen beiden reiht sich der ASUS ROG Zephyrus G14 ein. Mit 14 Zoll ist der Bildschirm des Gaming Laptops relativ klein, was der Mobilität natürlich entgegen kommt. Die verbaute Kombination aus RTX 3050 und AMD Ryzen 9 ist etwas schwächer als die des Alienware X14, sorgt aber trotzdem für viel Gaming-Spaß und schöne Bilder.

Der Gaming Laptop ist aktuell bei MediaMarkt im Angebot. Für 1429€ könnt ihr das Gerät bekommen. Der Normalpreis liegt derweil bei 1699 Euro.